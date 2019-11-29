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Ситуация с трансплантацией почки детям
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Сроки отправки второго близнеца на операцию почек с Сахалина в Москву пока не определены

Для ребенка проводят мероприятия по стабилизации состояния здоровья, чтобы он смог легче перенести перелет

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 ноября. /ТАСС/. Сроки транспортировки из Южно-Сахалинска в Москву одного из девятимесячных братьев-близнецов, нуждающихся в трансплантации почек, будут зависеть от состояния здоровья младенца. Об этом в пятницу сообщил ТАСС представитель Министерства здравоохранения Сахалинской области.

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Дети сахалинцев Дарьи и Сергея Кузнецовых нуждаются в скорейшей пересадке почек. В Сахалинской области такие сложные операции не проводят, поэтому оперировать близнецов будут в Москве. Однако сделать это может только ранее уволенный врач Михаил Каабак, которого по решению Минздрава РФ с 28 ноября снова приняли на работу. Один из близнецов уже транспортирован в Российскую детскую клиническую больницу в Москве, сейчас ему вводят необходимые для операции вакцины. Брат, у которого аналогичное заболевание, находится в данный момент в Южно-Сахалинске, его консультируют московские специалисты.

"Сроки [транспортировки] пока неизвестны, они будут зависеть от состояния здоровья ребенка", - сообщил собеседник агентства и уточнил, что в настоящее время для младенца проводятся мероприятия по стабилизации состояния, чтобы было легче перенести перелет.

По информации регионального Минздрава, глава ведомства Владимир Ющук взял ситуацию под личный контроль и предпринял все усилия для госпитализации детей в Москву и ускорения начала лечения. Он держит связь с родителями близнецов и представителями Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ).

Мать детей Дарья Кузнецова в свою очередь сообщила, что московские врачи планируют провести операции по пересадке почек в середине января. "Предварительно договорились на пересадку почек для мальчиков в январе следующего года", - сообщила она, добавив, что сейчас они с мужем ждут приглашения на операцию для второго ребенка.

Инцидент с врачами-трансплантологами

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что родители пациентов Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) здоровья детей требуют сохранить действовавшую в течение года программу по трансплантации. Оперирующие врачи-трансплантологи Михаил Каабак и Надежда Бабенко, работавшие в центре на четверть ставки, с февраля провели 23 операции по пересадке, однако в сентябре, когда они принесли трудовые книжки в центр для оформления на полную ставку, им сообщили, что их работа в центре завершена. Позднее в СМИ со ссылкой на Каабака появилась информация, что 75 детей нуждаются в трансплантации почки. Глава Минздрава РФ Вероника Скворцова, отвечая в среду на вопросы журналистов, отметила, что на данный момент в регистре находятся 25 детей.

Скворцова встретилась с Каабаком и Бабенко 26 ноября, а с 28 ноября врачи приняты в штат НМИЦ здоровья детей с повышением - руководителем отдела трансплантации органов детям и заместителем руководителя, соответственно. Сам Каабак назвал свое увольнение недоразумением. На брифинге в четверг он отметил, что на данный момент восемь детей ожидают трансплантации почки. Первые операции врачи рассчитывают провести в НМИЦ здоровья детей уже в начале декабря.

В новость в 7:26 мск внесены изменения - добавлена информация матери близнецов.

Теги
РоссияСахалинская областьСитуация с трансплантацией почки детям
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