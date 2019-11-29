Власти Сингапура впервые потребовали от Facebook опубликовать правки в авторский пост

СИНГАПУР, 29 ноября. /ТАСС/. Правительство Сингапура потребовало в пятницу от Facebook внести правки в один из постов, размещенных недавно местным оппозиционным изданием. Это стало первым подобным случаем после вступления в силу закона о борьбе с фальшивой информацией, когда власти выносят подобное предупреждение интернет-платформе.

"Министр внутренних дел республики К. Шанмугам инструктировал специальный орган по надзору за исполнением Закона по противодействию фальшивым сведениям и манипуляциям в интернете направить подобное распоряжение Facebook", - указывается в заявлении. В этой социальной сети "должны быть опубликованы правки к материалу, размещенному изданием States Times Review", - подчеркивается в сообщении правительственной структуры.

Контрольный орган в четверг потребовал от автора материала внести правки, а также отдельным постом уведомить о внесенных изменениях. При этом власти пообещали, что автору не грозит уголовная ответственность.

States Times Review, статьи которого в Сингапуре можно читать только в социальных сетях, 23 ноября опубликовало результаты якобы собственного расследования. В них, в частности, утверждается, что один из общественных деятелей, который ранее выступал с "разоблачением" правящей в стране партии, находится под следствием и арестован. Представители МВД выступили с опровержением этой информации.

Закон о борьбе с фальшивой информацией вступил в силу 2 октября. Как рассказал К. Шанмугам, документ предоставляет правительству средства контролировать распространяемые в интернете ложные сведения, которые в течение короткого времени могут нанести серьезный ущерб. Максимальный штраф достигает 1 млн синг. долларов ($738 тыс.) или тюремное заключение на срок до 10 лет.

Международные правозащитники и эксперты в сфере интернет-технологий назвали закон самым масштабным по степени ограничений на сегодняшний день, который создает значительные риски для свободы слова и может иметь серьезные последствия не только для Сингапура, но и для всего мира.