{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Власти Сингапура впервые потребовали от Facebook опубликовать правки в авторский пост

Ранее States Times Review опубликовало результаты якобы собственного расследования

СИНГАПУР, 29 ноября. /ТАСС/. Правительство Сингапура потребовало в пятницу от Facebook внести правки в один из постов, размещенных недавно местным оппозиционным изданием. Это стало первым подобным случаем после вступления в силу закона о борьбе с фальшивой информацией, когда власти выносят подобное предупреждение интернет-платформе.

"Министр внутренних дел республики К. Шанмугам инструктировал специальный орган по надзору за исполнением Закона по противодействию фальшивым сведениям и манипуляциям в интернете направить подобное распоряжение Facebook", - указывается в заявлении. В этой социальной сети "должны быть опубликованы правки к материалу, размещенному изданием States Times Review", - подчеркивается в сообщении правительственной структуры.

Контрольный орган в четверг потребовал от автора материала внести правки, а также отдельным постом уведомить о внесенных изменениях. При этом власти пообещали, что автору не грозит уголовная ответственность.

States Times Review, статьи которого в Сингапуре можно читать только в социальных сетях, 23 ноября опубликовало результаты якобы собственного расследования. В них, в частности, утверждается, что один из общественных деятелей, который ранее выступал с "разоблачением" правящей в стране партии, находится под следствием и арестован. Представители МВД выступили с опровержением этой информации.

Закон о борьбе с фальшивой информацией вступил в силу 2 октября. Как рассказал К. Шанмугам, документ предоставляет правительству средства контролировать распространяемые в интернете ложные сведения, которые в течение короткого времени могут нанести серьезный ущерб. Максимальный штраф достигает 1 млн синг. долларов ($738 тыс.) или тюремное заключение на срок до 10 лет.

Международные правозащитники и эксперты в сфере интернет-технологий назвали закон самым масштабным по степени ограничений на сегодняшний день, который создает значительные риски для свободы слова и может иметь серьезные последствия не только для Сингапура, но и для всего мира.

Теги
Сингапур
Реклама на ТАСС
В Госдуме предложили обучать в школах информатике с пятого, а не с седьмого класса
Новый образовательный стандарт ставит амбициозные задачи, отметил глава профильного комитета Леонид Левин
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС