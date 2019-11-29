{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Приморье наградили 10-летнего мальчика, отыскавшего пропавшего ровесника

Ребенок пропал 10 ноября

ТАСС, 29 ноября. В Приморье наградили 10-летнего сына полицейского, который помогал отцу и волонтерам в поисках потерявшегося ровесника и нашел его, сообщается на сайте МВД края.

Мать потерявшегося 10-летнего мальчика, дезориентированного из-за болезни, обратилась в полицию города Уссурийска 10 ноября. Ребенка искали полицейские и волонтеры, среди который был полицейский Александр Шульженко, который закончил суточное дежурство, но присоединился к поискам вместе с сыном Никитой - они хорошо знали местность, где исчез мальчик.

"Перед лицом всего личного состава городского отдела внутренних дел за проявленную смелость и активную помощь в мероприятиях по розыску потерявшего ребенка начальник полиции Сергей Абрамов выразил искреннюю признательность Никите, вручив ему благодарственное письмо и подарок", - говорится в сообщении. Отцу мальчика тоже объявлена благодарность.

Уточняется, что отец с сыном искали потерявшегося мальчика вдвоем, на личной машине. Они объезжали лес на территории дачных участков, и в какой-то момент автомобиль застрял. Александр и Никита продолжили прочесывать местность пешком. Никита постоянно звал потерявшегося мальчика по имени, и в какой-то момент, метров на 800 отойдя от дороги, нашел его в кустах. Александр связался с коллегами, передал детей им, а сам вернулся вытаскивать застрявшую машину.

Теги
РоссияПриморский край
Реклама на ТАСС
В Госдуме предложили обучать в школах информатике с пятого, а не с седьмого класса
Новый образовательный стандарт ставит амбициозные задачи обучения школьников, отметил глава профильного комитета Леонид Левин
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС