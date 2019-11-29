В Приморье наградили 10-летнего мальчика, отыскавшего пропавшего ровесника

ТАСС, 29 ноября. В Приморье наградили 10-летнего сына полицейского, который помогал отцу и волонтерам в поисках потерявшегося ровесника и нашел его, сообщается на сайте МВД края.

Мать потерявшегося 10-летнего мальчика, дезориентированного из-за болезни, обратилась в полицию города Уссурийска 10 ноября. Ребенка искали полицейские и волонтеры, среди который был полицейский Александр Шульженко, который закончил суточное дежурство, но присоединился к поискам вместе с сыном Никитой - они хорошо знали местность, где исчез мальчик.

"Перед лицом всего личного состава городского отдела внутренних дел за проявленную смелость и активную помощь в мероприятиях по розыску потерявшего ребенка начальник полиции Сергей Абрамов выразил искреннюю признательность Никите, вручив ему благодарственное письмо и подарок", - говорится в сообщении. Отцу мальчика тоже объявлена благодарность.

Уточняется, что отец с сыном искали потерявшегося мальчика вдвоем, на личной машине. Они объезжали лес на территории дачных участков, и в какой-то момент автомобиль застрял. Александр и Никита продолжили прочесывать местность пешком. Никита постоянно звал потерявшегося мальчика по имени, и в какой-то момент, метров на 800 отойдя от дороги, нашел его в кустах. Александр связался с коллегами, передал детей им, а сам вернулся вытаскивать застрявшую машину.