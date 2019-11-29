Опрос показал, какие подарки россияне готовят на Новый год

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Каждый двадцатый пользователь российского интернета не планирует дарить подарки. Об этом свидетельствуют результаты исследования Mail.ru Group и ResearchMe, которое есть в распоряжении ТАСС.

"Большинство пользователей дарят подарки на Новый год, хотя 5% Рунета отказывается от такой идеи. Самая высокая доля участников опроса, которые не покупают подарки к этому дню, на Дальнем Востоке (9%) и Северном Кавказе (10%). Из тех, кто готовится к празднику, 38% уже спланировали идеи подарков, а 57% респондентов пока этим даже не занимались", - говорится в исследовании.

Порядка 59% пользователей планируют дарить подарки родителям, 28% - другим родственникам, 44% - друзьям, 39% - детям, 19% - знакомым, 13% - коллегам. Согласно данным опроса, 69% семейных людей сделают подарок супругам, тогда как среди тех, кто находится в отношениях, вторую половинку поздравит только каждый третий. Каждый десятый разведенный пользователь сделает подарок бывшему(-ей) супругу/супруге.

Каждый десятый респондент уже купил подарки на Новый год, столько же - планируют закупиться в "Черную пятницу". Более четверти (28%) будут выбирать не позднее, чем за месяц до праздника, 26% оставляют две недели на поиск подарков, а 16% - неделю.