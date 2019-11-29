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Новый год и Рождество - 2020

Опрос показал, какие подарки россияне готовят на Новый год

Каждый десятый респондент планирует закупиться в "Черную пятницу"

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Каждый двадцатый пользователь российского интернета не планирует дарить подарки. Об этом свидетельствуют результаты исследования Mail.ru Group и ResearchMe, которое есть в распоряжении ТАСС.

"Большинство пользователей дарят подарки на Новый год, хотя 5% Рунета отказывается от такой идеи. Самая высокая доля участников опроса, которые не покупают подарки к этому дню, на Дальнем Востоке (9%) и Северном Кавказе (10%). Из тех, кто готовится к празднику, 38% уже спланировали идеи подарков, а 57% респондентов пока этим даже не занимались", - говорится в исследовании.

Порядка 59% пользователей планируют дарить подарки родителям, 28% - другим родственникам, 44% - друзьям, 39% - детям, 19% - знакомым, 13% - коллегам. Согласно данным опроса, 69% семейных людей сделают подарок супругам, тогда как среди тех, кто находится в отношениях, вторую половинку поздравит только каждый третий. Каждый десятый разведенный пользователь сделает подарок бывшему(-ей) супругу/супруге.

Каждый десятый респондент уже купил подарки на Новый год, столько же - планируют закупиться в "Черную пятницу". Более четверти (28%) будут выбирать не позднее, чем за месяц до праздника, 26% оставляют две недели на поиск подарков, а 16% - неделю.

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Порядка 32% пользователей планируют потратить на подарки к Новому году от 2000 до 5000 рублей, каждый пятый - до 2000 рублей и столько же - от 5000 до 10000 рублей. При этом женщины планируют тратить на подарки меньше, чем мужчины. Так, 58% женщин планируют выделить на подарки до 5000 рублей (только 46% мужчин намерены это сделать); 34% собираются выделить больше этой суммы (48% мужчин).

Какие подарки планируют дарить

Около трети пользователей Рунета (27%) планируют дарить своим вторым половинам ювелирные изделия, столько же пользователей - аксессуары, косметику и парфюмерию планирует купить 23% опрошенных. Топ подарков для супругов выглядит практически так же - косметика и парфюмерия (25%), ювелирные изделия (24%), но на третьем месте - электроника и гаджеты (20%).

При этом родителям планируют дарить сувениры (29%), косметику и парфюмерию (27%), бытовую технику (22%). Для детей среди популярных подарков не только детские товары, но и электроника и гаджеты. Сувениры, согласно исследованию, универсальное решение для остальных родственников (45%), друзей (45%) и коллег (61%).

Трафик в преддверии Нового года

В ноябре и декабре пользователи начинают чаще заходить на сайты, посвященные электронике и фото (+19% трафика в ноябре и +79% в декабре), компьютерной технике и ПО (+5% и + 56% соответственно). Кроме того, начинают пользоваться популярностью сайты из категорий: "Родители и дети", "Мобильные устройства", "Мебель и товары для интерьера". В декабре почти в шесть раз возрастает интерес покупателей к планшетам и электронным книгам. Среднесуточная аудитория ресурсов, посвященных ноутбукам, увеличивается более чем в четыре раза. Что касается финансовых услуг, то к ним интерес растет существенно уже в ноябре. Например, для кредитных карт рост трафика в ноябре - плюс 127% и плюс 45% в декабре.

Об исследовании

Опрос проводился среди жителей всех федеральных округов Российской Федерации. В нем приняли участие около 5,9 тыс. пользователей Рунета на платформе research.mail.ru в возрасте от 14 лет.

Теги
РоссияНовый год и Рождество - 2020
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