В Роскачестве предупредили о мошеннических схемах в "Черную пятницу"

"В "Черную пятницу", пользуясь относительно новой традицией дней больших распродаж, в том числе, в интернете, мошенники проявляют небывалую активность. Под видом акций и скидок они могут реализовывать контрафактные и фальсифицированные товары, использовать ажиотаж с целью кражи средств, получая данные банковских карт пользователей", - приводятся в сообщении слова заместителя руководителя Роскачества Ильи Лоевского.

В частности, Роскачество советует не переходить по подозрительным ссылкам из почтовых рассылок или социальных сетей. Безопаснее ввести в браузере адрес интернет-магазина, якобы приславшего письмо и самостоятельно перейти на его страницу и найти интересующий товар. Эксперты также советуют обратить внимание на доменное имя сайта, поскольку мошеннические ресурсы имеют схожее название с известными магазинами, но написанные с ошибками или замененными символами. Кроме того, рекомендуется проверить дату регистрации домена с помощью Whois-сервисов и, если домен был зарегистрирован недавно (две недели и менее), подумать дважды прежде, чем совершать там покупки.

По мнению специалистов, также стоит проверять, использует ли сайт протокол "https" и имеет ли действующий сертификат безопасности. Об использовании безопасного протокола и наличии SSL-сертификата свидетельствуют символы "https" и изображение "замочка" в адресной строке. "Если символов нет, никогда не вводите на сайте свои персональные данные. Это особенно опасно при подключении к публичным Wi-Fi-сетям (например, в отелях, ресторанах, транспорте и т. д.)", - подчеркнули в Роскачестве.

Кроме того, перед покупкой необходимо обязательно изучить информацию об оплате. В случае, если указаны реквизиты физического лица, номер карты или электронного кошелька, покупать что-либо на таком сайте крайне не рекомендуется.

При участии в розыгрышах и конкурсах Роскачество советует, прежде всего, внимательно изучить его условия, убедиться в его законности, а также в том, что заявленный приз покрывает все расходы. Другой совет от экспертов: получить максимум информации о призе и его доставке. "Запомните, приз должен отправляться за счет организатора - не высылайте свои деньги за доставку - вполне вероятно, что вы общаетесь с мошенниками", - предупреждают в Роскачестве. Специалисты также рекомендуют обратить особое внимание на раздел о персональных данных при участии в конкурсе и уточнить, оставляет ли организатор за собой право использовать ваши фото- и видеоматериалы в маркетинговых целях.