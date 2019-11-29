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Матвиенко отметила прочность связей дружбы и партнерства России и стран ОИС

Председатель Совета Федерации указала на уникальность модели межнациональных и межконфессиональных отношений, которая выстраивалась в России веками

УФА, 29 ноября. /ТАСС/. Россия и государства, входящие в Организацию исламского сотрудничества (ОИС), объединены прочными узами партнерства, что способствует развитию международных связей на принципах справедливости и верховенства права. Об этом говорится в приветствии председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко участникам пленарного заседания группы стратегического видения "Россия - Исламский мир", которое зачитал в пятницу зампред СФ Николай Журавлев на заседании группы.

"Россию и государства - члены Организации исламского сотрудничества объединяют прочные узы дружбы и партнерства, приверженность принципам Устава Организации Объединенных Наций, что способствует развитию международных связей на принципах справедливости, равноправия и верховенства права", - говорится в приветствии.

Матвиенко отметила также особую роль российского дипломата, востоковеда Евгения Примакова, под руководством которого была создана группа стратегического видения "Россия - Исламский мир".

"Вы собрались обсудить весьма актуальную в современном мире тему, посвященную опыту России и государств - членов Организации исламского сотрудничества в достижении межконфессионального согласия. Это созвучно инициативе Совета Федерации, одобренной Межпарламентским союзом и Генеральной ассамблеей Организации Объединенных Наций о проведении в мае 2022 года в России Всемирной конференции по межрегиональному и межэтническому диалогу с участием глав государств, парламентариев, представителей мировых религий", - отметила председатель СФ.

Она также указала на уникальность модели межнациональных и межконфессиональных отношений, которая выстраивалась в России веками, обеспечивает сохранение этнических и конфессиональных традиций и культур, укрепление единства российского многонационального народа. "Важным направлением государственной национальной политики Российской Федерации является защита прав национальных меньшинств, свобода вероисповедания и прав на свободное языковое общение", - указала Матвиенко. Она выразила надежду, что запланированные дискуссии будут содержательными, а новые проекты послужат дальнейшему укреплению доверия и взаимопонимания между странами и народами.

Группа стратегического видения "Россия - Исламский мир" была создана в 2006 году под руководством Евгения Примакова и первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева после присоединения РФ в качестве наблюдателя к ОИС. В нее входят 33 известных государственных и общественных деятеля из 27 стран, в том числе бывшие премьер-министры и министры иностранных дел, крупнейшие богословы из Индонезии, Марокко, Саудовской Аравии, Ирана, Кувейта и других государств.

Теги
Матвиенко, Валентина ИвановнаРоссия
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