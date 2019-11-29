Мурадов: лишение возможности участвовать в форуме в Женеве нарушает права крымских татар

УФА, 29 ноября. /ТАСС/. Лишение возможности представителей крымских татар участвовать в форуме национальных меньшинств в Женеве является нарушением их прав. Такое мнение высказал в пятницу постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов на пленарном заседании в Уфе группы стратегического видения "Россия - Исламский мир".

Под эгидой Совета ООН по правам человека во Дворце Наций в Женеве 28 ноября открылась двухдневная сессия форума по вопросам национальных меньшинств, где обсуждаются их образование, языки и права. Ранее член Общественной палаты РФ от Крыма Иван Абажер сообщил, что швейцарское посольство не выдало ему визу для участия в сессии. На сайте постпредства Крыма при президенте РФ сообщается, что на форум также не смогли попасть представители руководства крымско-татарских образовательных и духовных организаций Чингиз Якубов и Эссадулах Баиров.

"В Женеве проходит форум национальных меньшинств ООН, на этот форум не зарегистрировали руководителей крымских татар. Разве это не нарушение прав крымских татар на то, чтобы они рассказали правду о том, что в Крыму происходит и как им сегодня живется? Это прямое нарушение. Всем крымчанам, в том числе крымским татарам, страны запада - Евросоюз и США не дают посещать своих родственников, это прямое нарушение международного гуманитарного права", - сказал Мурадов.

По его мнению, воссоединение Крыма с Россией позволило крымским татарам получить право на сохранение и развитие языка, возможности для реализации национальной политики. "Крымско-татарский язык был признан незамедлительно указом президента государственным языком наряду с русским и украинским в Республике Крым. Сразу выстроилась система образования на крымско-татарском языке, начиная с дошкольных учреждений, заканчивая крымско-татарским университетом. Сразу же стали развиваться СМИ на крымско-татарском языке. Были приданы права в легализации мечетей, мусульманских святынь, а их у нас почти 400", - добавил Мурадов.

Он также отметил, что в Симферополе строится соборная мечеть, а мусульманские праздники Ураза и Курбан байрам в республике стали выходными днями. "Крымско-татарский народ стал получать большие материальные компенсации за те несправедливые страницы истории, которые были при сталинском режиме", - отметил он.

18 мая 2019 года исполнилось 75 лет с начала депортации крымских татар в 1944 году. 21 апреля 2014 года президент России Владимир Путин подписал указ о реабилитации крымско-татарского и других народов, пострадавших от сталинских репрессий в Крыму. В республике проживают 268,7 тыс. человек из числа депортированных (реабилитированных) народов Крыма, в том числе крымских татар - 260,1 тыс., армян, болгар, греков, немцев - 8,6 тыс. В Крыму, в соответствии с местным законодательством, три языка - русский, украинский и крымско-татарский - имеют статус государственного.