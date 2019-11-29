{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Мурадов: лишение возможности участвовать в форуме в Женеве нарушает права крымских татар

Организаторы форума по вопросам национальных меньшинств, проходящего под эгидой Совета ООН по правам человека, отказались регистрировать на мероприятие руководство крымско-татарских образовательных и духовных организаций

УФА, 29 ноября. /ТАСС/. Лишение возможности представителей крымских татар участвовать в форуме национальных меньшинств в Женеве является нарушением их прав. Такое мнение высказал в пятницу постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов на пленарном заседании в Уфе группы стратегического видения "Россия - Исламский мир".

Под эгидой Совета ООН по правам человека во Дворце Наций в Женеве 28 ноября открылась двухдневная сессия форума по вопросам национальных меньшинств, где обсуждаются их образование, языки и права. Ранее член Общественной палаты РФ от Крыма Иван Абажер сообщил, что швейцарское посольство не выдало ему визу для участия в сессии. На сайте постпредства Крыма при президенте РФ сообщается, что на форум также не смогли попасть представители руководства крымско-татарских образовательных и духовных организаций Чингиз Якубов и Эссадулах Баиров.

"В Женеве проходит форум национальных меньшинств ООН, на этот форум не зарегистрировали руководителей крымских татар. Разве это не нарушение прав крымских татар на то, чтобы они рассказали правду о том, что в Крыму происходит и как им сегодня живется? Это прямое нарушение. Всем крымчанам, в том числе крымским татарам, страны запада - Евросоюз и США не дают посещать своих родственников, это прямое нарушение международного гуманитарного права", - сказал Мурадов.

По его мнению, воссоединение Крыма с Россией позволило крымским татарам получить право на сохранение и развитие языка, возможности для реализации национальной политики. "Крымско-татарский язык был признан незамедлительно указом президента государственным языком наряду с русским и украинским в Республике Крым. Сразу выстроилась система образования на крымско-татарском языке, начиная с дошкольных учреждений, заканчивая крымско-татарским университетом. Сразу же стали развиваться СМИ на крымско-татарском языке. Были приданы права в легализации мечетей, мусульманских святынь, а их у нас почти 400", - добавил Мурадов.

Он также отметил, что в Симферополе строится соборная мечеть, а мусульманские праздники Ураза и Курбан байрам в республике стали выходными днями. "Крымско-татарский народ стал получать большие материальные компенсации за те несправедливые страницы истории, которые были при сталинском режиме", - отметил он.

18 мая 2019 года исполнилось 75 лет с начала депортации крымских татар в 1944 году. 21 апреля 2014 года президент России Владимир Путин подписал указ о реабилитации крымско-татарского и других народов, пострадавших от сталинских репрессий в Крыму. В республике проживают 268,7 тыс. человек из числа депортированных (реабилитированных) народов Крыма, в том числе крымских татар - 260,1 тыс., армян, болгар, греков, немцев - 8,6 тыс. В Крыму, в соответствии с местным законодательством, три языка - русский, украинский и крымско-татарский - имеют статус государственного.

Теги
РоссияШвейцарияКрым
Реклама на ТАСС
Клуб победителей конкурса "Лидеры России" запустил пять социальных проектов
Поддержку нашли проекты по созданию социальной сети и развитию региональных клубов для конкурсантов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС