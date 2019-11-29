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Приостановка авиасообщения с Египтом

В МИД сообщили, что российские специалисты могут проверить аэропорты Египта до конца года

Такую возможность не исключил спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов

УФА, 29 ноября. /ТАСС/. Российские эксперты по безопасности могут до конца года провести инспекцию аэропортов египетских курортных городов на соответствие нормам безопасности. Такую возможность не исключил в пятницу спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов.

"Разумеется, конечно", - сказал он, отвечая на вопрос, вероятна ли такая инспекция в декабре.

В конце прошлого года российские специалисты провели проверку аэропортов египетских курортных городов Хургада и Шарм-эш-Шейх. Такая же инспекция прошла в апреле этого года. В задачу экспертов входит инспекция всей цепочки - от входа пассажиров в терминал и регистрации на рейс до посадки в самолет, включая также досмотр и погрузку багажа, работу сотрудников аэропорта и снабжение бортов едой во время полета.

Также Богданов утвердительно ответил на вопрос об участии российской делегации в форуме мира и устойчивого развития, который пройдет в египетском Асуане 11-12 декабря. При этом, на каком уровне будет представлена страна на этом мероприятии, он не ответил.

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси пригласил российского коллегу Владимира Путина на форум в Асуан во время саммита Россия - Африка, прошедшего в Сочи 23-24 октября. Встреча в Египте призвана стать общеконтинентальной площадкой, на которой политики и представители общественных кругов смогли бы обсудить мирные инициативы. Путин поддержал идею проведения форума.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичЕгипетРоссияСиси, Абдель Фаттах, ас-Богданов, Михаил ЛеонидовичПриостановка авиасообщения с Египтом
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