ВЦИОМ: две трети православных россиян не планируют соблюдать Рождественский пост

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Почти каждый десятый россиянин (9%), считающий себя православным, планирует соблюдать 40-дневный Рождественский пост. Об этом свидетельствуют опубликованные в пятницу результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"Соблюдать Рождественский пост с 28 ноября по 6 января планируют 9% последователей православия, чаще - жители городов-миллионников (16%)", - говорится в сообщении. Еще четверть респондентов (25%) пока что не определились с намерением соблюдать пост, преимущественно молодежь в возрасте от 18 до 34 лет, а также жители сел. При этом 64% опрошенных россиян, придерживающихся православия, не планируют соблюдать пост.

Всего о своей принадлежности к православию заявляют 67% опрошенных, чаще всего принадлежность к этой религии декларируют женщины (74%), россияне в возрасте от 45 до 59 лет (71%) и старше 60 лет (73%). По данным опроса, с разной степенью регулярности церковь посещают 83% православных, при этом 13% респондентов ходят в церковь не менее одного раза в месяц.

Отмечается, что треть последователей православия в разной степени соблюдают православные посты (30%). Это на 5% больше, чем полгода назад (25%). При этом 15% из них соблюдают только Великий пост.

Согласно данным опроса, про Рождественский пост знают или слышали 85% православных россиян, однако правильную дату начала поста - 28 ноября - смогли назвать только 7% опрошенных.