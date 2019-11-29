Клуб победителей конкурса "Лидеры России" запустил пять социальных проектов

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Клуб "Эльбрус", который объединяет победителей конкурса управленцев "Лидеры России", запустил пять социальных проектов. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба автономной некоммерческой организации (АНО) "Россия - страна возможностей".

"В портфель клуба вошли пять новых социальных проектов. Один из них - это проект победителей конкурса Бориса Изюмова и Дмитрия Юрьева "Боевая слава". Его главная задача - вовлечь молодежь в изучение и сохранение истории своей страны с помощью создания цифровой платформы для размещения в интернете фронтовых писем и фотографий военных лет", - говорится в сообщении.

Проект победителя конкурса Владимира Остроменского "Делай чудо!" создан для онкобольных детей, находящихся на лечении в стационарах. "Его инициаторы организовывают праздники в онкологических центрах российских городов", - пояснили в пресс-службе.

Также клуб будет развивать инициативу победителя Дмитрия Афанасьева "Доступный театр". "Идея проекта - познакомить социально незащищенные слои населения (пенсионеров, подопечных детских домов, инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны) с лучшими театральными постановками Москвы и Санкт-Петербурга. Для этого авторы подготовят коллекцию профессиональных записей и трансляции из знаменитых театров обеих столиц. Театральные постановки будут показывать на экранах в центрах социальной активности населения, домах престарелых и детских домах в городах России", - говорится в пресс-релизе.

Кроме того, поддержку нашли проекты по созданию социальной сети и развитию региональных клубов для конкурсантов.

Гендиректор АНО "Россия - страна возможностей", руководитель конкурса "Лидеры России" Алексей Комиссаров напомнил, что в клубе "Эльбрус" сейчас уже 229 победителей. Члены клуба реализуют 10 социальных проектов, в которых за год приняло участие более 22 тыс. человек, добавил он.

Решение о создании клуба было озвучено в 2018 году во время восхождения победителей первого сезона конкурса на Эльбрус.

О конкурсе

Первый конкурс "Лидеры России" стартовал в октябре 2017 года, заявки на участие в нем подали почти 200 тыс. человек. Победителями тогда стали 103 человека. Второй конкурс "Лидеры России" начался 10 октября 2018 года, более 227 тыс. человек подали заявки для регистрации. Конкурс стал международным, заявки на участие пришли из 68 стран, в финал вышли 300 человек, из которых 104 стали победителями.

4 октября 2019 года начался прием заявок на участие в третьем конкурсе "Лидеры России". Заявочная компания завершилась 27 октября, всего было получено более 233 тыс. заявок. 28 октября начался дистанционный этап конкурса. Очные полуфиналы пройдут во всех федеральных округах с января по март 2020 года. Сразу после этого пройдет суперфинал конкурса.

Конкурс "Лидеры России" является флагманским проектом платформы "Россия - страна возможностей". Она была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Платформа объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы была создана автономная некоммерческая организация, носящая такое же название.