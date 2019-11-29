На борьбу ВИЧ в России выделят около 32 млрд рублей

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Федеральным бюджетом предусмотрено выделить около 32 млрд рублей в 2020 году на закупку препаратов, тест-систем и проведение коммуникационных программ для борьбы с вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). Об этом сообщила журналистам в пятницу помощник министра здравоохранения РФ Ляля Габбасова.

"Мы можем сказать, что в 2019 году эти средства федерального бюджета составляют 27 млрд в рамках бюджетного законодательства, и 32 млрд планируется на 2020 год", - сказала она.

Габбасова отметила, что в России обеспечение лекарственными препаратами происходит через централизованные закупки за счет средств из федерального бюджета. "Ежегодно выделяются достаточно большие средства на закупку лекарственных препаратов, на закупку диагностики, на проведение коммуникационных программ по профилактике", - добавила она.