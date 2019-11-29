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Голикова: несчастные случаи на производстве связаны с низкой культурой безопасности труда

Во многом это обусловлено неудовлетворительной организацией работ, отметила вице-премьер РФ

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Большинство причин несчастных случаев на производстве связаны с низкой культурой безопасности труда, а из-за неудовлетворительной организации работ происходит треть таких происшествий, сообщила в пятницу вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании Российской трехсторонней комиссии при правительстве РФ по регулированию социально-трудовых отношений (РТК).

"Сегодня по имеющейся статистике до 68% причин несчастных случаев на производстве связано с низкой культурой безопасности труда, что, в свою очередь, во многом обусловлено неудовлетворительной организацией работ. Доля этого фактора в структуре причин несчастных случаев составляет 31,2%", - сказала она.

Голикова отметила, что при этом, по оценкам Минтруда, в 2018 году среди 41,7 млн российских работников и почти 745 тыс. работодателей условия труда на 80% рабочих мест были охарактеризованы как "оптимальные либо допустимые".

Вице-премьер подчеркнула, что в последние годы увеличивается финансирование предупредительных мер в сфере охраны труда. Объем финансовых средств возрос с 7,8 млрд рублей до 11 млрд рублей в период 2007-2018 гг. "Если говорить о более широком диапазоне, то за 17 последних лет такие расходы возросли в 29 раз", - добавила она.

В результате принимаемых мер в 2010-2018 гг. травматизм со смертельным исходом снизился с 9,4 до 5,4 человек в расчете на 100 тыс. работников, травматизм с несмертельным исходом снизился с 215 до 113 случаев на 100 тыс. работников. "Начиная с 2016 года, мы отмечаем некоторое замедление темпов сокращения травматизма. Однако позитивный тренд сохраняется", - заключила Голикова.

Теги
Голикова, Татьяна АлексеевнаРоссия
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