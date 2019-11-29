После скандала с Кридом Роскомнадзору предложили утверждать требования к экспертам

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Минкомсвязь предлагает наделить Роскомнадзор полномочиями по утверждению требований к экспертам, анализирующим информационную продукцию на предмет определения ее возрастной маркировки. Уведомление о разработке соответствующего законопроекта опубликовано в пятницу на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Законопроект предусматривает наделение Роскомнадзора полномочием на утверждение требований к экспертам и экспертным организациям, осуществляющим проведение экспертизы информационной продукции", - говорится в сообщении.

Авторы отмечают, что практика показала необходимость ввести требования к таким экспертам и экспертным организациям, чтобы сделать процедуру аккредитации эффективнее. По замыслу разработчиков, предлагаемые поправки к закону "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" должны вступить в силу в сентябре 2020 года.

Последний громкий скандал с аккредитованными Роскомнадзором экспертами был связан с исследованием творчества российского исполнителя Егора Крида. Специалисты, чьи выводы были опубликованы на сайте ведомства в октябре, заявили, что работы музыканта деструктивны и причиняют вред детям. Эксперты утверждали, в частности, что Крид "является представителем антироссийской агрессивной субкультуры рэперов, которые несут антиценности сатанизма через музыку". Позднее Роскомнадзор приостановил их аккредитацию на 120 дней.

В ведомстве тогда напомнили, что после аккредитации эксперты работают самостоятельно по заказам сторонних организаций, но Роскомнадзор обязан публиковать результаты исследований на своем сайте.