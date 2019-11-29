{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

После скандала с Кридом Роскомнадзору предложили утверждать требования к экспертам

Поправки могут вступить в силу в сентябре 2020 года

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Минкомсвязь предлагает наделить Роскомнадзор полномочиями по утверждению требований к экспертам, анализирующим информационную продукцию на предмет определения ее возрастной маркировки. Уведомление о разработке соответствующего законопроекта опубликовано в пятницу на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Законопроект предусматривает наделение Роскомнадзора полномочием на утверждение требований к экспертам и экспертным организациям, осуществляющим проведение экспертизы информационной продукции", - говорится в сообщении.

Авторы отмечают, что практика показала необходимость ввести требования к таким экспертам и экспертным организациям, чтобы сделать процедуру аккредитации эффективнее. По замыслу разработчиков, предлагаемые поправки к закону "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" должны вступить в силу в сентябре 2020 года.

Последний громкий скандал с аккредитованными Роскомнадзором экспертами был связан с исследованием творчества российского исполнителя Егора Крида. Специалисты, чьи выводы были опубликованы на сайте ведомства в октябре, заявили, что работы музыканта деструктивны и причиняют вред детям. Эксперты утверждали, в частности, что Крид "является представителем антироссийской агрессивной субкультуры рэперов, которые несут антиценности сатанизма через музыку". Позднее Роскомнадзор приостановил их аккредитацию на 120 дней.

В ведомстве тогда напомнили, что после аккредитации эксперты работают самостоятельно по заказам сторонних организаций, но Роскомнадзор обязан публиковать результаты исследований на своем сайте.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Сенаторы предлагают НКО содействовать в примирении жертв домашнего насилия с обидчиками
Профилактика насилия основывается в том числе на принципах поддержки и сохранения семьи, говорится в тексте рабочей версии законопроекта
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС