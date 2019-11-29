Совфед опубликовал законопроект о профилактике домашнего насилия

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Базовый законопроект "О профилактике семейно-бытового насилия в РФ" опубликован в пятницу на сайте Совета Федерации. Это рабочая версия, отзывы и замечания на которую будут приниматься в течение двух недель.

Законопроектом вводится определение семейно-бытового насилия: это "умышленное деяние (действие или бездействие), причиняющее или содержащее угрозу причинения физического, и (или) психического страдания, и (или) имущественного вреда, не содержащее признаки административного правонарушения или уголовного преступления".

Документ предусматривает введение защитных предписаний (будут оформляться сотрудником органа внутренних дел) и судебно-защитных предписаний, призванных оградить жертву домашнего насилия от агрессора.

Содействие в примирении сторон

Некоммерческие организации (НКО) могут содействовать примирению жертв домашнего насилия со своими обидчиками. Об этом говорится в рабочей версии законопроекта о профилактике домашнего насилия.

"В сфере профилактики семейно-бытового насилия общественные объединения и иные некоммерческие организации вправе оказывать правовую, социальную, психологическую и иную помощь лицам, подвергшимся семейно-бытовому насилию, содействовать примирению лиц, подвергшихся семейно-бытовому насилию, с нарушителем", - говорится в тексте.

Кроме того, предлагается дать право НКО проводить "информационные кампании, направленные на профилактику семейно-бытового насилия и просвещение населения в сфере семейно-бытовых отношений, а также участвовать в индивидуальной профилактической работе с нарушителями".

Согласно рабочей версии законопроекта, профилактика семейно-бытового насилия основывается в том числе на принципах поддержки и сохранения семьи, индивидуального подхода к каждой семье и к каждому лицу, подвергшемуся семейно-бытовому насилию.

Сообщения о фактах насилия

Обращение граждан, которым стало известно о фактах или угрозах семейно-бытового насилия, могут стать основанием для осуществления профилактических мероприятий. Согласно тексту инициативы, предлагается установить, что основанием для осуществления мер профилактики семейно-бытового насилия может послужить как заявление гражданина, подвергшегося такому насилию, или членов его семьи, так и обращение граждан, "которым стало известно о свершившемся факте семейно-бытового насилия, а также об угрозах его совершения в отношении лиц, находящихся в беспомощном или зависимом состоянии".

Кроме того, основаниями для принятия мер предлагается считать сведения, поступившие из органов государственной власти, от организаций и от должностных лиц, а также установление сотрудником правоохранительных органов факта совершения или угрозы насилия и решение суда. Кроме того, законопроект предписывает, что медицинские организации будут извещать органы внутренних дел "о фактах обращения лиц, в отношении которых есть основания полагать, что вред их здоровью причинен непосредственно семейно-бытовым насилием".

Психологическое сопровождение

Организации специализированного социального обслуживания будут предоставлять услуги по психологическому сопровождению нарушителей закона о профилактике семейно-бытового насилия в РФ. Как говорится в проекте закона, такие организации при психологическом сопровождении агрессоров смогут привлекать общественные объединения и некоммерческие организации, работающие в сфере профилактики семейно-бытового насилия, а также благотворительные, религиозные организации и индивидуальных предпринимателей.

Согласно документу, основная задача такой специализированной психологической программы - выявить причины семейно-бытового насилия, а также провести профилактику в этой сфере.

Эти же организации смогут предоставлять срочные услуги жертвам насилия по их собственному заявлению или по инициативе должностных лиц органов и организаций, участвующих в реализации мер профилактики семейно-бытового насилия. Так, они смогут проводить социальную реабилитацию жертв и оказывать им в пределах своей компетенции содействие в предоставлении правовой, медицинской, социальной, психологической помощи, не относящейся к социальным услугам.

Также эти организации будут вести учет данных об оказании помощи лицам, подвергшимся семейно-бытовому насилию, и предоставлять статистическую информацию об оказанных услугах. Одновременно они смогут информировать органы внутренних дел о фактах или угрозах насилия.

Агрессоры покинут место совместного проживания с жертвами

Агрессор, поднимающий руку на домочадцев, обязан покинуть место совместного проживания с жертвой насилия. "Судебным защитным предписанием на нарушителя могут быть возложены следующие обязанности... покинуть место совместного жительства или место совместного пребывания с лицами, подвергшимися семейно-бытовому насилию на срок действия судебного защитного предписания", - говорится в проекте.

Такая мера будет применяться, только если у нарушителя есть возможность выселиться в другую квартиру, в том числе арендованную по договору найма, договору найма специализированного жилого помещения "либо на иных основаниях, предусмотренных законодательством РФ".

Судебное защитное предписание будет выдаваться на срок от месяца до года, им может быть запрещено совершать семейно-бытовое насилие, вступать в контакт с жертвой насилия, пытаться выяснить ее местонахождение. Это рабочая версия законопроекта, отзывы и замечания на которую будут приниматься в течение двух недель.

Также законопроект предполагает выдачу еще одного вида защитного ордера, но уже полицейскими. Речь идет о защитном предписании на срок 30 суток с момента его вынесения, но документ может быть продлен должностным лицом органа внутренних дел до 60 суток. На время действия защитного предписания нарушитель ставится на профилактический учет органами внутренних дел и за ним осуществляется профилактический контроль. Выдача защитного предписания полицией не предполагает выселения нарушителя из квартиры, где он проживает с жертвой домашнего насилия. Санкции за нарушения защитного предписания или судебного защитного предписания в опубликованном на сайте Совфеда проекте не уточняются.

О проекте

Как заявила в четверг председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, законопроект еще раз будет подробно обсуждаться с общественными организациями, в том числе выступающими против этой инициативы, а также с представителями традиционных конфессий. По ее словам, в течение двух недель будут собраны предложения и идеи заинтересованных лиц. Матвиенко также заверила, что конструктивные предложения будут учтены в итоговом варианте законопроекта.

С целью подготовки документа в Совете Федерации по поручению председателя верхней палаты парламента была создана специальная рабочая группа. Как сообщала ранее первый зампред комитета СФ по социальной политике Инна Святенко, Совфед до 1 декабряпроведет работу по анализу состояния законодательства и правоприменительной практики, касающейся семейно-бытового насилия, и подготовит законопроект к внесению на рассмотрение нижней палаты парламента.

В феврале 2017 года был принят закон о декриминализации побоев в семье, который перевел побои в отношении близких родственников из разряда преступлений в административные правонарушения в случаях, когда действия совершены впервые.

Матвиенко сообщила, что законопроект о профилактике бытового насилия в семье будет размещен на сайте Совета Федерации в пятницу для ознакомления и направления предложений по его доработке. По ее словам, законодатели еще раз направят законопроект в общественные организации, пройдет диалог с теми из них, которые высказываются против этой инициативы.