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Глава пресс-службы столичной полиции Юрий Титов покинул свой пост

Должность руководителя пресс-службы ГУ МВД займет Владимир Васенин
Юрий Титов Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Описание
Юрий Титов
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Руководитель пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрий Титов покинул свой пост и переходит на другую работу.

"Действительно, я ухожу из ГУ МВД по Москве и это связано с переходом на другую работу", - сказал он ТАСС.

Юрий Титов был назначен на должность начальника управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве два года назад, в декабре 2017 года.

По информации источника в правоохранительных органах, Титова в должности сменит Владимир Васенин, который до этого был начальником отделения пропаганды ГИБДД по Пермскому краю.

Теги
Россия
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