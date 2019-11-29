Глава пресс-службы столичной полиции Юрий Титов покинул свой пост

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Руководитель пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрий Титов покинул свой пост и переходит на другую работу.

"Действительно, я ухожу из ГУ МВД по Москве и это связано с переходом на другую работу", - сказал он ТАСС.

Юрий Титов был назначен на должность начальника управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве два года назад, в декабре 2017 года.

По информации источника в правоохранительных органах, Титова в должности сменит Владимир Васенин, который до этого был начальником отделения пропаганды ГИБДД по Пермскому краю.