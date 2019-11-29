В Гонконге зафиксировали крупнейший спад туризма за 16 лет

Что будет с островом, когда закончится его широкая автономия?

Гонконг и "проблема-2047". Что будет с островом, когда закончится его широкая автономия?

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 29 ноября. /ТАСС/. Турпоток в Гонконг, охваченный массовыми протестами, в октябре сократился на 43,7% в годовом исчислении. Об этом сообщили в пятницу в туристическом управлении правительства этого специального административного района КНР.

В докладе отмечается, что в прошлом месяце город посетили 3,3 млн человек по сравнению с 5,88 млн в октябре 2018 года. Это крупнейший одномесячный спад туризма в мегаполисе с 2003 года, когда здесь разразилась эпидемия атипичной пневмонии.

На 45,9% упал поток приезжих из материкового Китая, на 59,1% из Республики Корея, на 60,2% из Таиланда, на 38,2% из США, на 22,9% из России.