Движение "За права человека" оспорило решение Верховного суда о ликвидации

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Движение "За права человека" обжаловало решение Верховного суда РФ, который признал грубые и неустранимые нарушения оформления деятельности этой организации и ликвидировал ее. Об этом ТАСС сообщила представитель организации Ольга Жукова.

"Сегодня мы подали жалобу в апелляционную коллегию Верховного суда по административным делам на решение о ликвидации движения "За права человека", - сказала она. Представители движения с решением о ликвидации не согласны, считают его незаконным и необоснованным, просят вышестоящую судебную инстанцию его отменить и отправить на новое судебное разбирательство другому судье.

Организация работала с 1997 года под руководством Льва Пономарева. В феврале 2019 года было признано Минюстом иноагентом в связи с финансированием из-за рубежа. 1 ноября Верховный суд РФ удовлетворил административный иск Минюста о ликвидации движения и постановил закрыть все его структурные подразделения, исключить из Единого реестра юрлиц. В отношении Пономарева и движения вынесено порядка 15 судебных решений за нарушение закона об НКО, предписанные организации административные штрафы составляют более 3 млн рублей.