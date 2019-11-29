Украденную в Швеции картину нашли на аукционе в Дании

СТОКГОЛЬМ, 29 ноября. /Корр. ТАСС Ирина Дергачева/. Картина шведского художника Карла Ларссона "Карина за чисткой яблок", написанная в 1904 году и похищенная 30 лет назад из Художественного музея Норчёпинга, была выставлена на одном из датских аукционов.

Картина была подарена музею Норчёпинга в 1920 году меценатом Пером Шварцем. В конце 80-х она таинственно исчезла. Официальное заявление о пропаже поступило в полицию в 1990 году, и после этого, по словам директора музея Хелены Перссон, долгое время о ней ничего не было слышно.

В 2012 году она всплыла на торгах шведского аукционного дома "Буковски", где была продана, и сейчас ей предстояло снова сменить владельца. Этого не произошло потому, что норчёпингский музей вовремя заметил выставленное на продажу полотно и связался с владельцами аукциона.

По словам Хелены Перссон, музей не сомневается, что нынешний владелец является добросовестным приобретателем, однако настаивает, что именно музей является законным владельцем этого произведения Ларссона.

"Картина тесно связана с Норчёпингом. Она одновременно являет собой культурное наследие и историю культуры. Единственное, чего мы хотим, так это чтобы она так или иначе снова оказалась в Художественном музее Норчёпинга", - подчеркнула директор в интервью телеканалу СВТ.

Карл Ларссон (1853-1919) - один из самых почитаемых шведских художников. Особенно популярны его яркие акварели, изображающие жизнь семьи живописца. Работы Ларссона востребованы на шведских аукционах и часто становятся рекордсменами торгов. На картине "Карина за чисткой яблок" изображена сидящая за столом жена художника.

Истории о снятии лотов с аукционов после того, как обнаруживается, что предметы искусства были украдены из музеев, не редки. Так в 2008 году в Швеции в каталог "Стокхольмс аукшунверк" были включены выполненные акварелью уникальные чертежи кораблей "Россия" (датируется 1839 годом), "Фершампенуаз" (1849) и "Императрица Александра" (1850), похищенные из музея Высшего военно-морского инженерного училища имени Ф.Э. Дзержинского в Санкт-Петербурге в 1992 году. Пять чертежей были куплены пожелавшим остаться неизвестным шведом у частного арт-дилера.

Сразу после того, как в правление "Стокхольмс аукшунверк" поступило письмо Россвязьохранкультуры, лоты были удалены из интернет-каталога, и работники аукциона связались с продавцом. Для него эта новость была таким же сюрпризом, как и для экспертов аукциона. Этот человек приобрел чертежи у перекупщика, не подозревая, что они могут быть украдены. Вскоре чертежи были переданы российской стороне.