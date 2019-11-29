Эксперт: институт оздоровления Терека необходимо создать в каждом регионе СКФО

ВЛАДИКАВКАЗ, 29 ноября. /ТАСС/. Институты экологического оздоровления реки Терек должны быть созданы в каждом регионе Северо-Кавказского федерального округа. Такое мнение ТАСС высказал заведующий кафедрой экологии Северо-Кавказского горно-металлургического института Иван Алборов.

"Оздоровление Терека - острый вопрос для всех регионов Северо-Кавказского федерального округа. Бассейн реки - 44 тыс. кв. км, река протекает через пять регионов, которые загрязняют ее. Необходимо создать специальный Институт Терека, который бы отслеживал состояние реки, и специалистами принимались бы кардинальные меры по оздоровлению каждого участка, который загрязняется", - сказал Алборов.

По словам эколога, сейчас главным фактором загрязнения реки является горно-металлургический комплекс, представленный Тырнаузским вольфрамово-молибденовым комбинатом в Кабардино-Балкарии. В пойме реки Баксан находится хвостохранилище, в котором сосредоточены вещества до пятого класса опасности. Второй фактор - нефтепромысловые предприятия Чеченской республики. Еще один источник загрязнения - спиртопроизводящие заводы в Северной Осетии, которые находятся на берегу малых рек и сбрасывают туда, в основном безсанкционно, отходы.

"[Первые] два компонента самые сложные. Вопрос требует внимания на уровне государства. Ни один регион не может решить самостоятельно проблему, поэтому разработка федеральной программы очень важна, она должна быть постоянно действующей", - отметил профессор.

Все это, по его словам, негативно отражается на экологическом состоянии Терека, в частности, на ихтиофауне реки. "Рыба в реке настолько не годится с точки зрения качества, что даже кошки не едят ее. Уже нужно предпринимать кардинальные меры", - сказал Иван Алборов. Он отметил, что оздоровление реки повысит туристическую привлекательность регионов, и на Тереке можно будет проводить рафтинг, организовывать рыбалку.

Замминистра строительства и ЖКХ РФ Максим Егоров ранее сообщал, что Минстрой России совместно с Минприроды рассматривают возможность расширения программы оздоровления рек на регионы, расположенные вдоль Терека и Дона. В настоящее время в Северной Осетии разрабатывают программу по созданию института оздоровления, ведется работа по дальнейшему ее утверждению.