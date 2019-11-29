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Роскомнадзор обнародовал список интернет-страниц, регулярно публикующих фейки

В списке 27 позиций, включая блоги, группы в соцсетях, и YouTube-каналы

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Роскомнадзор начал публиковать список интернет-страниц, включая группы СМИ в социальных сетях, где регулярно публикуется фейковая информация. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе ведомства.

"Роскомнадзор публикует открытый список интернет-страниц, на которых регулярно под видом достоверных сообщений распространяется заведомо недостоверная общественно значимая информация, - указали в пресс-службе. - В перечень включены информационные источники, два или более раз упомянутые в исполнительных документах Генеральной прокуратуры РФ, направленные в Роскомнадзор".

В опубликованном списке 27 позиций, включая отдельные блоги, группы в соцсетях, в том числе созданные СМИ, и каналы на YouTube. В частности, в список занесены страницы "Вконтакте" у Mash, РБК, Газета.Ru.

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