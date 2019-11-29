{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Воздух в лондонском метро признали самым загрязненным в мире

Концентрация опасных частиц на отдельных участках подземки превышает допустимые показатели в десятки раз

ЛОНДОН, 29 ноября. /ТАСС/. Уровень загрязнения воздуха в метрополитене Лондона признан самым высоким в мире из-за наличия в нем мельчайших частиц, концентрация которых на отдельных участках превышает допустимые показатели в десятки раз. Об этом в пятницу сообщила газета The Times со ссылкой на исследование лондонского Королевского колледжа.

Концентрация в воздухе опасных для здоровья человека мелких частиц на некоторых линиях столичной подземки выше, чем в метро Пекина, Лос-Анджелеса, Нью-Йорка, Сеула, Сиднея и Барселоны. Так, было выявлено наличие в среднем 302 мкг подобных микроэлементов на кубический метр воздуха, что в 15 раз выше уровня, зафиксированного на городских улицах. При этом самый высокий уровень загрязнения воздуха был отмечен на линии Victoria - 800 мкг на кубический метр, что в 40 раз выше условно допустимой нормы.

Загрязнение воздуха, как выяснили исследователи, происходит вследствие трения колес подвижных составов о рельсы, работы тормозных колодок и эскалаторов. Усугубляется ситуация недостаточно эффективной вентиляцией на некоторых станциях и в самих вагонах. Ведущий научный сотрудник Королевского колледжа Дэвид Грин, возглавивший исследование, предложил установить на станциях защитные конструкции, которые отделят платформу с ожидающими на ней пассажирами от железнодорожных путей. Такая практика уже внедряется на новых станциях с целью обеспечения большей безопасности для пассажиров.

Исследовательская группа измеряла уровень загрязнения воздуха в метро твердыми частицами диаметром 2,5 микрон с помощью вмонтированных в рюкзаки устройств. Эти частицы могут проникать глубоко в легкие и попадать в кровоток, провоцировать развитие болезней сердца, а также стать причиной инсульта и рака легких.

Лилли Мэтсон, главный инспектор по вопросам безопасности, здоровья и состояния окружающей среды компании Transport for London, отметила, что оператор общественного транспорта британской столицы "продолжит сотрудничать с учеными, которые проводят дальнейшие исследования". "Частицы, обнаруженные в воздухе над землей, как известно, являются канцерогенами, однако не установлено, что частицы в метро обладают подобным эффектом. Мы тратим около £60 млн ($77,4 млн) каждый год на очистку наших поездов, станций и туннелей и стремимся обеспечить нашим сотрудникам и клиентам максимально чистый воздух", - заверила она.

Лондонское метро является старейшим в мире и было открыто в 1863 году. Оно состоит из 11 линий общей протяженностью 402 км и насчитывает 270 станций. Ежедневно им пользуются 2,8 млн пассажиров.

Теги
Великобритания
Реклама на ТАСС
Михалков не видит препятствий для регистрации образа Никиты Бесогона как бренда
По словам режиссера, Никита Бесогон - мифологический образ, никогда не являвшийся реальным святым для Русской православной церкви
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС