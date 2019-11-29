Воздух в лондонском метро признали самым загрязненным в мире

ЛОНДОН, 29 ноября. /ТАСС/. Уровень загрязнения воздуха в метрополитене Лондона признан самым высоким в мире из-за наличия в нем мельчайших частиц, концентрация которых на отдельных участках превышает допустимые показатели в десятки раз. Об этом в пятницу сообщила газета The Times со ссылкой на исследование лондонского Королевского колледжа.

Концентрация в воздухе опасных для здоровья человека мелких частиц на некоторых линиях столичной подземки выше, чем в метро Пекина, Лос-Анджелеса, Нью-Йорка, Сеула, Сиднея и Барселоны. Так, было выявлено наличие в среднем 302 мкг подобных микроэлементов на кубический метр воздуха, что в 15 раз выше уровня, зафиксированного на городских улицах. При этом самый высокий уровень загрязнения воздуха был отмечен на линии Victoria - 800 мкг на кубический метр, что в 40 раз выше условно допустимой нормы.

Загрязнение воздуха, как выяснили исследователи, происходит вследствие трения колес подвижных составов о рельсы, работы тормозных колодок и эскалаторов. Усугубляется ситуация недостаточно эффективной вентиляцией на некоторых станциях и в самих вагонах. Ведущий научный сотрудник Королевского колледжа Дэвид Грин, возглавивший исследование, предложил установить на станциях защитные конструкции, которые отделят платформу с ожидающими на ней пассажирами от железнодорожных путей. Такая практика уже внедряется на новых станциях с целью обеспечения большей безопасности для пассажиров.

Исследовательская группа измеряла уровень загрязнения воздуха в метро твердыми частицами диаметром 2,5 микрон с помощью вмонтированных в рюкзаки устройств. Эти частицы могут проникать глубоко в легкие и попадать в кровоток, провоцировать развитие болезней сердца, а также стать причиной инсульта и рака легких.

Лилли Мэтсон, главный инспектор по вопросам безопасности, здоровья и состояния окружающей среды компании Transport for London, отметила, что оператор общественного транспорта британской столицы "продолжит сотрудничать с учеными, которые проводят дальнейшие исследования". "Частицы, обнаруженные в воздухе над землей, как известно, являются канцерогенами, однако не установлено, что частицы в метро обладают подобным эффектом. Мы тратим около £60 млн ($77,4 млн) каждый год на очистку наших поездов, станций и туннелей и стремимся обеспечить нашим сотрудникам и клиентам максимально чистый воздух", - заверила она.

Лондонское метро является старейшим в мире и было открыто в 1863 году. Оно состоит из 11 линий общей протяженностью 402 км и насчитывает 270 станций. Ежедневно им пользуются 2,8 млн пассажиров.