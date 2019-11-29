Для усыновленных иностранцами детей предложили сделать памятку по возвращению в Россию

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова предложила основателю международного проекта "Я - приемный сын" Алексу Гилберту разработать юридические памятки, с помощью которых усыновленные иностранцами дети смогут правильно оформить документы при желании вернуться в Россию.

Гилберт родился в Архангельске и до двух лет воспитывался в детском доме, затем его усыновила семейная пара из Новой Зеландии. Повзрослев, он захотел найти своих биологических родителей, с помощью социальных сетей ему удалось разыскать мать и отца. Позже молодой человек создал некоммерческую организацию для помощи другим приемным детям, усыновленным за границу.

"Детский омбудсмен предложила разработать наиболее эффективный алгоритм поиска родителей, составить расширенные анкеты для усыновленных за рубеж детей, а также юридические памятки, которые помогут им правильно оформить документы при желании приехать в Россию или получить российское гражданство", - сообщается на сайте уполномоченного в пятницу по итогам встречи Кузнецовой и Гилберта.

Гилберт в свою очередь попросил Кузнецову оказать содействие в поиске в России кровных родителей тех детей, которых усыновили иностранцы. В частности, он рассказал о девушке, которая сейчас живет в США, и поиски ее родителей не приводят к результатам.

"Уполномоченный по правам ребенка отметила, что российской стороной неоднократно делались запросы в США, чтобы получить информацию о жизнеустройстве русских детей, но все они оставались без ответа. Анна Кузнецова выразила надежду, что проект в том числе поможет получить частичную информацию о тех русских детях, которые были усыновлены в Америку", - говорится в сообщении.