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В Бурятии двое росгвардейцев спасли пенсионерку из горящего дома

Младшие сержанты Дондок Ануев и Андрей Попов вынесли женщину на руках

ТАСС, 29 ноября. Сотрудники Росгвардии спасли пенсионерку из горящего дома и помогли эвакуировать около 30 человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

Сообщение о пожаре в доме в поселке Селенгинске поступило в пятом часу утра в пятницу. Прибыв по указанному адресу и увидев в доме сильное задымление, младшие сержанты Дондок Ануев и Андрей Попов начали эвакуировать жителей. В одной из квартир находилась пожилая женщина, которая не могла самостоятельно выйти, росгвардейцы вынесли ее на руках.

"Убедившись, что все жильцы выведены из опасного места, стражи правопорядка приняли меры к обеспечению беспрепятственного проезда пожарной техники и оцеплению территории ЧП", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в результате слаженной работы всех оперативных служб возгорание потушили, пострадавших в результате происшествия нет.

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