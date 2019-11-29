Автограф Брюсова Гиляровскому продали на аукционе за 420 тыс. рублей

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Автограф поэта Валерия Брюсова писателю Владимиру Гиляровскому был продан на аукционе, прошедшем в Москве 28 ноября, за 420 тыс. рублей при стартовой стоимости 95 тыс. рублей. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе аукционного дома "Литфонд".

"Автограф поэта Валерия Брюсова был выставлен на продажу за 95 тыс. рублей, в ходе торгов цена возросла в четыре раза. На своей книге 1913 года "За моим окном" поэт оставил дарственную надпись автору "Москвы и москвичей": "Владимиру Алексеевичу Гиляровскому в знак уважения от всегдашнего читателя, Валерий Брюсов", - рассказали в пресс-службе.

Также на торги была выставлена расписка Сергея Есенина в получении им денег за книгу "Солнце во гробе" (1921). Она была продана за 350 тысяч рублей. "Альбом двадцатипятилетия Товарищества передвижных художественных выставок" ушел с молотка за 600 тысяч рублей при начальной цене 140 тыс. рублей.

Среди других интересных лотов аукциона организаторы называют издание "Капитанской дочки" Александра Пушкина с портретом писателя авторства Томаса Райта и рисунками Павла Соколова (1891). При эстимейте 100 тыс. рублей книга была продана за 380 тыс. рублей.