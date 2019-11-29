Власти Дербента планируют заменить городские котельные, чтобы снизить потери газа

МАХАЧКАЛА, 29 ноября. /ТАСС/. Власти Дербента готовы выделить около 95 млн рублей на закупку пяти котельных для города, чтобы улучшить качество подачи теплоснабжения и снизить потери газа в сетях, говорится на сайте госзакупок.

Заказчиком аукциона выступает управление жилищно-коммунального хозяйства города. Начальная цена контракта 94,4 млн рублей. Аукцион состоится 10 декабря. Победитель тендера должен будет поставить пять котельных до конца декабря.

"Речь идет о замене старых котельных, в которых до сих пор используются старые кирпичные печи. Они уже не справляются с нагрузками, из-за чего образуются большие потери энергоресурса [газа]. Установка новых котельных позволит не только снизить эти потери, но и улучшить качество подачи теплоснабжения", - сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города.

По словам собеседника агентства, контрактом предусмотрено, что победитель аукциона поставит котельные до конца года, а работы по их установке и подключению будут производиться уже в следующем году, в межсезонье.