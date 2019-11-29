Первый "умный" госпиталь откроют в Петербурге к 2023 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 ноября. /ТАСС/. Первый госпиталь, оснащенный автоматизированной системой обслуживания клиентов и системой машинного обучения, появится в Санкт-Петербурге к 2023 году, сообщил журналистам в пятницу генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) им. В. А. Алмазова Минздрава России, академик РАН Евгений Шляхто.

"Сейчас в работе находится проект создания "умного" госпиталя, на базе которого будет применяться система машинного обучения. Такой госпиталь появится в Санкт-Петербурге через два-три года. Планируется автоматизация и цифровизация всех процессов - история болезни, медицинской карты клиентов и других элементов", - сказал Шляхто.

В августе этого года вице-губернатор Санкт-Петербурга Анна Митянина сообщала, что все медицинские учреждения Санкт-Петербурга к 2020 году подключат по программе нацпроекта "Здравоохранение" к единой электронной базе данных. Это нужно и для контроля, и для оперативной передачи информации. Сейчас только в отдельных районах города есть собственные электронные системы, которые позволяют обмениваться базами данных между лечебными учреждениями, расположенными на территории района.