Прокуратура начала проверку после отказа самарских клиник делать аборты

САМАРА, 29 ноября. /ТАСС/. Прокуратура Самарской области проводит проверку после того, как частные клиники в регионе отказались проводить аборты. Об этом ТАСС сообщили в надзорном ведомстве в пятницу.

"По факту отказа [делать аборт] проводится проверка", - сказала собеседница агентства, уточнив, что ведомство получило около 20 жалоб на действия врачей.

Ранее министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов обратился к руководителям частных клиник с просьбой отказаться от проведения абортов. Подобная просьба была вызвана необходимостью реализации национального проекта "Демография", одной из целей которого является повышение рождаемости.

В результате обращения 10 из 31 частной клиники отказались от лицензий на проведение абортов, при этом министр отмечал, что совсем отказываться от этой процедуры нельзя, поскольку она может быть вызвана медицинскими показателями пациенток. Кроме того, по мнению министра, при полном отказе от абортов есть вероятность, что их станут проводить нелегально.