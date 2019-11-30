Superjob назвал наиболее востребованные профессии в сфере рекламы и маркетинга в 2020 году

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Наиболее востребованными специалистами в сфере рекламы и маркетинга в 2020 году станут интернет-маркетологи, SMM-менеджеры, бренд-менеджеры и директора по маркетингу. Соответствующее исследование сервиса по поиску работы Superjob имеется в распоряжении ТАСС.

"В связи с высокими темпами продвижения товаров и услуг в интернете в 2020 году продолжится рост спроса на интернет-маркетологов",- говорится в сообщении. Конкурс на вакантную должность в этом сегменте рынка труда довольно высок - не менее 20 человек на место. "Средняя зарплата по Москве 85-90 тыс. руб., зарплатный максимум - 200 тыс. руб. На самый высокий доход интернет-маркетолог может рассчитывать в сферах IT и телекоммуникаций, а также в продажах B2C", - рассказали эксперты портала по трудоустройству.

В 2020 году продолжится рост спроса на SMM-менеджеров. На одну вакансию здесь претендуют 30 соискателей. Средняя зарплата в Москве 60 - 65 тыс. руб., зарплатный максимум - 150 тыс. руб., сообщили в пресс-службе.

Также в 2020 году компании продолжат активно разрабатывать и реализовывать стратегии развития бренда, поэтому будет востребованной профессия бренд-менеджера. "На каждую вакансию приходится в среднем 30 резюме. Средняя зарплата по Москве 100 - 115 тыс. руб., зарплатный максимум - 200 тыс. руб. ",- добавили в Superjob.

Востребованными также будут директора по маркетингу. Конкурс на эту вакансию около 100 человек на место. Средняя зарплата по Москве 200 - 215 тыс. рублей, а зарплатный максимум - 450 тыс. руб., пояснили в пресс-службе.

Наиболее востребованные позиции на рынке труда в сфере маркетинговых коммуникаций по номинальному числу вакансий в этом году занимали интернет-маркетологи, SMM-менеджеры, бренд-менеджеры, директора по маркетингу, продакт-менеджеры, менеджеры по маркетингу, рассказали в сервисе по трудоустройству.