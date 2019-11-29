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Путин считает неплохой идею создания алфавитов для языков ряда народов России

Устная культура гораздо более надежная, чем письменная, отметил президент РФ

НАЛЬЧИК, 29 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает неплохой идеей создание алфавитов для языков коренных малочисленных народов страны. Об этом он заявил на заседании Совета по межнациональным отношениям, реагируя на предложение о рассмотрении соответствующего законопроекта.

"Устная культура гораздо более надежная, стабильная и сохраняется лучше, чем письменная, - заметил глава государства. - Но алфавит, наверное, не помешает".

По словам депутата Госдумы Ильдара Гильмутдинова, предполагается, что порядок создания таких алфавитов, а также орфографии и пунктуации для языков, существующих лишь в устной форме, будет определять правительство РФ. Он отметил, что речь идет примерно о 30 языках народов России.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияГильмутдинов, Ильдар Ирекович
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