Часть авторов проекта о домашнем насилии не согласны с отдельными положениями в версии СФ

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Часть членов рабочей группы по подготовке законопроекта против домашнего насилия принципиально не согласны с отдельными положениями опубликованной Совфедом версии документа. Об этом сообщила ТАСС в пятницу депутат Госдумы Оксана Пушкина.

"Мы с соавторами - адвокатами Мари Давтян и Алексеем Паршиным, правозащитницей Аленой Поповой - тоже ознакомились с новой предложенной редакцией Совета Федерации. И есть моменты, с которыми мы принципиально не согласны. На расширенном заседании рабочей группы, которое состоялось 15 ноября, мы уже многие из них озвучивали и обсуждали. Что-то наши коллеги из верхней палаты учли, а что-то оставили без внимания вовсе", - сказала она.

Главное замечание, отметила Пушкина, касается того, что из-под действия закона в редакции Совфеда исключаются избиения, поскольку в ней семейно-бытовое насилие определяется как умышленное деяние, "не содержащее признаки административного правонарушения или уголовного преступления". "В предложенной редакции полностью исключается из-под действия закона все виды физического насилия (побои, причинение вреда здоровью и т. п.), потому что данные виды насилия всегда содержат в себе признаки административного правонарушения или преступления", - пояснила Пушкина.

Другой важный пункт, по которому есть разногласия, - санкции за несоблюдение агрессором защитного предписания. Ранее в распоряжении ТАСС оказалась рабочая версия предлагаемых Совфедом сопутствующих поправок в КоАП РФ. Согласно им, нарушение виновным в домашнем насилии вынесенного ему защитного предписания может повлечь штраф в размере до 3 тыс. рублей или арест до 15 суток, а судебного защитного предписания - штраф до 5 тыс. рублей, арест до 15 суток или обязательные работы.

"Штраф в 1000-3000 рублей - это бездейственная санкция для такого рода правонарушения. Нарушителю проще будет заплатить и избить жертву снова, либо не платить вообще, потому что денег нет", - заявила ТАСС Пушкина.

Еще одно замечание касается определения перечня возможных жертв домашнего насилия. Его, по мнению Пушкиной и ряда других соавторов законопроекта, необходимо дополнить сожителями. "В указанной формулировке отсутствуют лица, которые совместно проживают и ведут совместное хозяйство, но при этом не связаны свойством. Между тем, до 12% семей живут длительно в незарегистрированном браке, а почти 30% семей проживали совместно и вели совместное хозяйство до заключения официального брака. Таким образом, в указанное определение должны быть включены лица, которые совместно проживают и ведут совместное хозяйство, а также лица, которые [это делали] ранее", - добавила Пушкина.

Работа продолжается

По словам политика, соавторы законопроекта рады той общественной дискуссии, которую вызвал будущий закон. "Опубликование на сайте Совфеда текста законопроекта - лучший показатель того, что обсуждение вопроса семейно-бытового насилия переходит на новый этап, детальное, предметное обсуждение и внесение на рассмотрение в Госдуму", - добавила она. Пушкина выразила надежду на то, что обнародование документа "прекратит распространение домыслов, сплетен и интриг вокруг него".

По словам депутата, все озвученные предложения будут направлены в Совет Федерации, работа над проектом будет продолжена. "Главное и принципиальное - что это нормальный рабочий процесс, [спикер Совфеда] Валентина Ивановна [Матвиенко] молодец, что приняла такое решение. Для нас самое главное сейчас - подать документ в первом чтении, после чего мы еще будем готовить поправки с учетом мнения и своих коллег-законодателей", - заключила она.