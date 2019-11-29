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Путин осудил появление оскорбительных высказываний в адрес народов РФ, появляющихся в СМИ

Президент подчеркнул, что повлиять на эту ситуацию достаточно сложно

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин считает недопустимым появление в СМИ оскорбительных или недоброжелательных высказываний в отношении народов, проживающих в России, которые периодически звучат в средствах массовой информации.

На заседании Совета по межнациональным отношениям председатель Конгресса поляков в России Галина Романова пожаловалась на то, что в СМИ, особенно на телевидении, много времени уделяется недоброжелательным или оскорбительным высказываниям по отношению к народам, проживающим в России, или же к государствам, с которыми Россия связана исторически, например, с Польшей. Высказывания эти, по ее словам, принадлежат некомпетентным специалистам или "экспертам-всезнайкам", готовым комментировать любые темы.

"Согласен с вами, - сказал Путин. - Но думаю, что такие высказывания вряд ли допускают официальные лица, я что-то таких просто не знаю". При этом президент допустил, что в экспертной среде появление подобных высказываний вполне вероятно. "Как правило это звучит как реакция на то, что сами услышали с той стороны. Но и это ни к чему, потому что это только ситуацию огбостряет, решений не создает никаких. Здесь вы правы, согласен", - поддержал Романову Путин.

Президент подчеркнул, что повлиять на эту ситуацию достаточно сложно. "Мы можем повлиять, если это официальные лица, но когда это идет от политических деятелей, вы иногда видите, что у нас и в парламенте звучат нелицеприятные вещи, настолько, насколько это возможно, я со своей стороны стараюсь это поправить", - заключил Путин.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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