Путин считает, что "у жителей Кавказа российский флаг в сердце"

НАЛЬЧИК, 29 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин не считает, что на Кавказе слишком мало символики российского государства.

"У жителей Кавказа российский флаг в сердце",- сказал российский лидер, комментируя высказывание одной из участниц заседания Совета по межнациональным отношениям о том, что в Нальчике, где проходит встреча, российских флагов нет нигде, кроме администрации Кабардино-Балкарии. "Я видел его (флаг) в нескольких местах, хотя совсем немного проехал по Нальчику", - ответил Путин.

В целом же, по его мнению, популярность государственной символики зависит от властей. "Что касается символики, то это от нас зависит, пропагандировать нужно", - заключил он.