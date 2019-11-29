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Путин считает, что "у жителей Кавказа российский флаг в сердце"

Популярность государственной символики зависит от властей, отметил президент РФ
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© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

НАЛЬЧИК, 29 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин не считает, что на Кавказе слишком мало символики российского государства.

"У жителей Кавказа российский флаг в сердце",- сказал российский лидер, комментируя высказывание одной из участниц заседания Совета по межнациональным отношениям о том, что в Нальчике, где проходит встреча, российских флагов нет нигде, кроме администрации Кабардино-Балкарии. "Я видел его (флаг) в нескольких местах, хотя совсем немного проехал по Нальчику", - ответил Путин.

В целом же, по его мнению, популярность государственной символики зависит от властей. "Что касается символики, то это от нас зависит, пропагандировать нужно", - заключил он.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияКабардино-Балкария
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