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Вход на станцию "Площадь Восстания" в Петербурге закрыли из-за ажиотажа в "черную пятницу"

Рядом с этой станцией находятся ТРЦ "Галерея" и ТК "Невский Центр"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 ноября. /ТАСС/. Вход во второй вестибюль станции "Площадь Восстания" первой линии петербургского метрополитена закрыли из-за большого потока пассажиров, связанного с наступлением "черной пятницы" - первого дня массовых распродаж, сообщает пресс-служба городской подземки.

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"В 17:56 вестибюль на станцию "Площадь Восстания" закрыт на вход, работает только на выход. Много желающих воспользоваться "черной пятницей", - говорится в сообщении.

Рядом со станцией "Площадь Восстания", в Центральном районе Петербурга, расположены одни из самых популярных торговых площадок города - ТРЦ "Галерея" и ТК "Невский Центр".

Также по данным на 18:40 мск, в связи с наплывом пассажиров, частично ограничен вход на станцию "Маяковская" третьей линии метрополитена. Станция объединена переходом с "Площадью Восстания".

Ситуация с автомобильными пробками в Санкт-Петербурге достигла восьми баллов из 10 возможных, следует из данных портала "Яндекс.Пробки" на 18:56 мск.

По данным интерактивной карты пробок, затруднено движение на Садовой улице, Лиговском и Невском проспектах, набережной Обводного канала, набережной реки Фонтанки, Дворцовой набережной, частично на Московском шоссе.

В новость внесены изменения (19:32 мск) - добавлены подробности.

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