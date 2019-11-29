Учителя информатики городской школы в Белгороде уволят за драку с учеником

ТАСС, 29 ноября. Педагог городской школы №15 Белгорода будет уволен за драку с учеником, произошедшей в пятницу на уроке информатики. По факту инцидента проводится служебная проверка, сообщили ТАСС в департаменте образования Белгородской области.

В пятницу вечером в Telegram-каналах получило распространение видео, снятое на уроке информатики в школе №15 Белгорода. На видеозаписи между одним из учеников и педагогом произошла потасовка.

"Педагог недопустимо нарушил правила педагогической этики. В настоящее время проводится служебная проверка. Педагог будет уволен", - сказали в департаменте образования региона.

По факту произошедшего также назначена комиссия по делам несовершеннолетних с приглашением родителей подростка, участвовавшего в драке. По словам одного из школьников, который связался с Telegram-каналом "Белгород №1", конфликту предшествовало сильное опоздание подростка на урок, а также грубое обращение в ответ на замечание учителя. В ответ на просьбу удалиться из класса школьник продолжил словесную перепалку.