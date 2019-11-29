{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Учителя информатики городской школы в Белгороде уволят за драку с учеником

Конфликт произошел из-за того, что ученик сильно опоздал на урок

ТАСС, 29 ноября. Педагог городской школы №15 Белгорода будет уволен за драку с учеником, произошедшей в пятницу на уроке информатики. По факту инцидента проводится служебная проверка, сообщили ТАСС в департаменте образования Белгородской области.

В пятницу вечером в Telegram-каналах получило распространение видео, снятое на уроке информатики в школе №15 Белгорода. На видеозаписи между одним из учеников и педагогом произошла потасовка.

"Педагог недопустимо нарушил правила педагогической этики. В настоящее время проводится служебная проверка. Педагог будет уволен", - сказали в департаменте образования региона.

По факту произошедшего также назначена комиссия по делам несовершеннолетних с приглашением родителей подростка, участвовавшего в драке. По словам одного из школьников, который связался с Telegram-каналом "Белгород №1", конфликту предшествовало сильное опоздание подростка на урок, а также грубое обращение в ответ на замечание учителя. В ответ на просьбу удалиться из класса школьник продолжил словесную перепалку.

Теги
РоссияБелгородская область
Реклама на ТАСС
Собчак, Шнурова и Дудя номинировали на вторую российскую веб-премию
Лауреатов объявят 7 декабря
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС