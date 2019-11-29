Источник: позиция РПЦ по закону о семейном насилии еще не сформирована

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Позиция Русской православной церкви о базовом законопроекте "О профилактике семейно-бытового насилия в РФ", опубликованном на сайте Совета Федерации, еще не сформирована, его текст изучается. Об этом сообщил ТАСС в пятницу источник в РПЦ.

Опубликован законопроект о домашнем насилии. Что он предлагает?

"По закону [позиции пока] нет, мы его изучаем", - сказал собеседник агентства.

Законопроект о профилактике бытового насилия в семье был размещен на сайте Совета Федерации в пятницу. В настоящее время он проходит обсуждение и готовится ко внесению в Госдуму. С целью подготовки документа в Совете Федерации по поручению председателя верхней палаты парламента Валентины Матвиенко была создана специальная рабочая группа.

Ранее первый зампред комитета СФ по социальной политике Инна Святенко сообщила, что Совфед до 1 декабря проведет работу по анализу состояния законодательства и правоприменительной практики, касающейся семейно-бытового насилия, и подготовит законопроект ко внесению на рассмотрение нижней палаты парламента.

В феврале 2017 года был принят закон о декриминализации побоев в семье, который перевел побои в отношении близких родственников из разряда преступлений в административные правонарушения в случаях, когда действия совершены впервые.