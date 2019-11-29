Проект для помощи семьям с детьми-инвалидами "Передышка" запустят в 13 регионах России

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 29 ноября. /ТАСС/. Услуги социальных нянь для кратковременного ухода за детьми-инвалидами, инклюзивные лагеря выходного дня для семей, воспитывающих детей с тяжелыми нарушениями здоровья, обучение соцработников организуют в 13 регионах страны по проекту "Передышка". Проект получил президентский грант и тиражируется в регионах благотворительным фондом "Со-единение", соглашения с субъектами подпишут до конца 2020 года, сообщила ТАСС куратор проекта Наталья Кудинова в пятницу.

"К проекту планируется подключить 13 регионов страны. Это точно Калужская область, Омская, Новосибирская, Алтайский край, Пермский край, Тюменская, Свердловская и Калининградская области, Удмуртия, Забайкальский край, Татарстан, Кировская область. Сейчас мы заключили соглашение с Новгородской областью от фонда", - сказала собеседница агентства, добавив, что сотрудничество с остальными перечисленными субъектами планируется документально оформить до конца 2020 года.

Будут также созданы дорожные карты, где участники проекта пропишут мероприятия и сроки их реализации.

Проект "Передышка", созданный несколько лет назад при поддержке "Со-единения", стал победителем второго конкурса Фонда президентских грантов в 2019 году и получил поддержку в размере 9,8 млн рублей. Цель этого проекта - обеспечить семьи, воспитывающие детей с инвалидностью, услугой по кратковременному присмотру за ребенком, создать для них специальные мероприятия выходного дня, в ходе которых смогли бы отдохнуть и отвлечься от забот как дети, так и родители.

Сотрудничество с Новгородской областью

Соглашение о сотрудничестве, в том числе по реализации "Передышки", исполнительный директор фонда Татьяна Константинова подписала с новгородским министерством труда и социальной защиты населения.

"Это проект по социальной поддержке семей с детьми с тяжелыми множественными нарушениями. Обученные специалисты могут в какой-то момент подменить родителей, дать родителям возможность заняться собственной жизнью: сходить в больницу, съездить, куда им нужно. Это проект, который снижает социальную напряженность. Это совместный проект НКО и власти, мы приносим технологию, обучаем специалистов", - сказала ТАСС Константинова.

Как пояснила ТАСС заместитель министра труда и социальной защиты населения Новгородской области Светлана Семенова, реализация проекта начнется с 2020 года. Кроме предоставления услуги кратковременного ухода, специалисты фонда будут обучать новгородских социальных работников, в том числе организации специальных мероприятий выходного дня для семей, воспитывающих детей с инвалидностью.

"Мы планируем в начале следующего года провести лагерь выходного дня. Суть мероприятия: оно организуется в выходной день для семей с детьми-инвалидами и дает возможность отдохнуть не только детям (для них организуются мероприятия), но и их родителям. То есть упор делается и на родителей, и на детей", - сказала Семенова, добавив, что участниками первого лагеря выходного дня станут 10 семей.

По информации министерства здравоохранения Новгородской области, на территории региона проживают более 60 тыс. граждан с инвалидностью, среди них более 2,5 тыс. - дети.