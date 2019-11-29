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В России провели уникальную операцию на молочной железе

Особенность методики в том, что альфа-частицы не только уничтожают опухоль, но и способствуют выработке защитных свойств иммунной системы

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. В Медицинском радиологическом научном центре (МРНЦ) имени А. Ф. Цыба в рамках международного научного протокола впервые в мире осуществили операцию по удалению опухоли при метастатическом раке молочной железы. Для выполнения операции в Россию приехали мировые эксперты в области брахитерапии, сообщает пресс-служба Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) радиологии Минздрава России.

"Уникальная методика, разработанная на основе разрушительного воздействия альфа-частиц на раковые клетки, уже использована на других локациях, в частности, опухолях головы и шеи. Их главное отличие от других известных излучений в том, что альфа-частицы не только уничтожают опухоль, но и способствуют выработке защитных свойств иммунной системы", - говорится в сообщении.

На этой локализации методика применяется впервые. "Мы надеемся, что этот метод позволит не только спасать жизнь пациенток с запущенными формами рака молочной железы, но и добраться до таких грозных заболеваний, как рак поджелудочной железы", - заявил перед операцией автор методики, профессор Иона Кейсари (Израиль).

Трое российских врачей, сотрудников Центра брахитерапии, входящего в МРНЦ им. А. Ф. Цыба, также принимали участие в операции. Она продолжалась четыре часа и прошла успешно. Спустя две недели врачи извлекут интродьюссеры, которые обеспечивали поступление альфа-частиц к опухоли у пациентки. "Остальное должен сделать сам организм: выработать защитные механизмы для борьбы с удаленными метастазами", - уточняется в сообщении.

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