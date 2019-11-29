МИФИ стал лидером межвузовского чемпионата WorldSkills Russia

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" стал лидером медального зачета III Национального межвузовского чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia), итоги которого подвели в Москве. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба WorldSkills Russia.

"Третий год подряд лидером по количеству медалей становится Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ". Студенты университета взяли восемь золотых, три серебряных и три бронзовых награды", - говорится в релизе.

На втором месте оказался Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения, получив пять золотых медалей, одно серебро и одну бронзу. Третью строчку медального зачета занял Севастопольский государственный университет. У его студентов три золота и три серебра.

В финале межвузовского чемпионата приняли участие около 500 конкурсантов из 73 вузов России, в течение двух дней они состязались в профессиональном мастерстве по 52 компетенциям. Всего по итогам первенства разыграли 64 золотых, 47 серебряных, 39 бронзовых медалей. "Из них по 11 наград разной величины получили участники WorldSkills Juniors от 14 до 16 лет", - отметили в пресс-службе.

Директор департамента по работе с образовательными организациями Союза "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" Сергей Куколев подчеркнул, что в этом году формат чемпионата изменился. "Задания стали более сложными, добавился блок проектирования и аналитики, увеличилось количество вузов, которые приняли участие в соревнованиях, - отметил он. - Конкурсанты справились со всеми задачами, показали свои знания и умения в практической части - это и есть результат".

В 2019 году чемпионат вышел на международный уровень. Впервые в финале вне зачета выступили 30 участников из 11 университетов Германии, Белоруссии, Казахстана, Эстонии, Индии, Хорватии, Черногории, Марокко и Китая.

О чемпионате

WorldSkills International - международное движение, целью которого является популяризация рабочих профессий, повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру. Россия вступила в WorldSkills в 2012 году.

Организаторами соревнований выступили Департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы, АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" (АСИ) и Союз "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)".