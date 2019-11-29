Первый на юге Дагестана пункт по приему вторичного сырья открыли в Дербенте

ДЕРБЕНТ /Дагестан/, 29 ноября. /ТАСС/. Первый пункт приема вторичного сырья "Экопункт" на территории южного Дагестана открыли в пятницу в городе Дербенте. Об этом сообщил вице-премьер правительства региона Абдулмуслим Абдулмуслимов.

"Мы такие "Экопункты" открыли в Махачкале и в нескольких других городах. Они себя оправдывают и с лучшей стороны влияют на санитарное состояние городов. И сегодня первый на юге [республики] такой пункт открываем в Дербенте", - сказал вице-премьер.

Он отметил, что в последующем как в Дербенте, так и в республике "такая работа будет продолжена".

"На каждые 10 тысяч человек города будет один такой "Экопункт". И по нашим расчетам в Дербенте должно быть не менее десяти таких пунктов. Параллельно в образовательных и других учреждениях должна вестись работа по повышению экологической культуры населения", - заключил Абдулмуслимов.

Первый на территории Северо-Кавказского и Южного федеральных округов пункт приема вторичного сырья "Экопункт" был открыт 17 августа в Махачкале. На сегодня такие пункты также установлены в городах Каспийск и Избербаш. Все принятое вторсырье, как сообщили ТАСС в Минприроды республики, идет на переработку внутри Дагестана, а также за его пределами.