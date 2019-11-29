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Сапоги Наполеона проданы на аукционе в Париже за €117 тыс.

По информации французских историков, он носил их в ссылке на острове Святой Елены

ПАРИЖ, 30 ноября. /ТАСС/. Ботфорты, принадлежавшие Наполеону Бонапарту (1769-1821), проданы на аукционе в Париже за €117 тыс. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в пятницу в Twitter аукционного дома Drouot.

"Знаменитые сапоги Наполеона только что проданы за €117,208 тыс. Поклонников Первой империи по-прежнему много", - отмечается в публикации, сопровождаемой фотографией лота.

По информации французских историков, эти черные кожаные сапоги 40-го размера и высотой голенища в 48 см Наполеон носил в ссылке на острове Святой Елены, где он умер в 1821 году. Во Францию их привез его адъютант - генерал и граф Анри Бертран, сопровождавший Наполеона в ссылке. В дальнейшем он предоставил их на время скульптору итальянского происхождения Карло Марокетти (1805-1867), которому было поручено работать над статуей бывшего императора.

Историки обращают внимание на наличие на сапогах клейма парижского сапожника Жака. Его мастерская располагалась на улице Монмартр, ведущей к одноименному парижскому холму. Наполеон часто заказывал у него ездовые сапоги, которые были любимой обувью императора. Каждая такая пара обходилась ему примерно в 80 франков.

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Франция
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