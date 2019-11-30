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В Apple заявили о возможности пересмотра политики обозначения спорных территорий

Ранее в Госдуме сообщили, что компания полностью устранила претензии депутатов по указанию территориальной принадлежности Крыма в своих сервисах
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© EPA-EFE/JUSTIN LANE

НЬЮ-ЙОРК, 30 ноября. /ТАСС/. Сотрудники американской корпорации Apple намерены провести оценки относительно того, как на картах в ее сервисах обозначаются спорные территории, за этим могут последовать изменения в ее политике. Об этом сообщила в пятницу агентству Reuters официальный представитель компании Труди Мюллер, комментируя решение Apple об указании принадлежности Крыма к России в приложении "Погода" для пользователей в РФ.

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"Мы обращаемся к нормам международного права и соответствующего американского и местного законодательства перед тем, как принять решения относительно обозначений в Maps [картографический сервис компании] и изменений, если этого требует законодательство, - приводит агентство слова Мюллер. - Мы более тщательно изучим вопросы, которые касаются того, как в наших сервисах действуют при наличии спорных границ, по итогам этого мы можем внести изменения".

Как отмечает агентство, данный комментарий Apple последовал в ответ на запрос, касающийся того, что компания стала обозначать в своих приложениях Крым российской территорией для пользователей, находящихся в РФ. Мюллер отметила, что данное решение Apple обусловлено требованиями российского законодательства. Она заострила внимание на том, что компания не меняла то, как отображаются карты в ее сервисах за пределами РФ. В Apple пока не ответили на запрос ТАСС о предоставлении дополнительных разъяснений.

Ранее на этой неделе председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев сообщил журналистам, что Apple полностью устранила претензии депутатов Госдумы по указанию территориальной принадлежности Крыма в своих сервисах, в том числе в приложении "Погода". До этого, в частности, крымские города в данном приложении не полностью отображались как территория РФ.

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% жителей, имеющих право голоса, за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта его ратифицировало Федеральное собрание. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России. В связи с этим Украина и некоторые другие страны ввели ряд санкций против России, российских бизнесменов и политиков, посещавших Крым людей и ведущих бизнес на полуострове.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичУкраинаСШАРоссия
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