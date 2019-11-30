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Politico: на время поездки в Афганистан у Трампа забрали телефон

Как сообщает газета, в Twitter некоторое время за него писали помощники, чтобы отсутствие твитов главы Белого дома не вызывало подозрений
Президент США Дональд Трамп AP Photo/Susan Walsh
Описание
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo/Susan Walsh

ВАШИНГТОН, 30 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп во время поездки в Афганистан остался без своего мобильного телефона. Об это в четверг сообщила газета Politico.

В начале недели американский лидер отправился в свое поместье Мар-а-Лаго в Палм-Бич (штат Флорида). Предполагалась, что там он вместе с семьей отметит День благодарения, а в американскую столицу вернется только к понедельнику, однако в четверг президент США прибыл с необъявленным визитом в Афганистан. Как пишет издание, Мар-а-Лаго Трамп тайно покинул вечером в среду - на военно-транспортном самолете он вылетел на авиабазу Эндрюс под Вашингтоном. При этом президентский Air Force One продолжил стоять на стоянке в аэропорту Палм-Бич. На авиабазе Эндрюс Трамп пересел на другой самолет, идентичный оставшемуся во Флориде Air Force One, который также используется американским президентом в качестве борта номер один, и отправился на нем в Афганистан.

Издание отмечает, что поездка проходила в условиях строгой секретности. В частности, мобильные телефоны а также другие устройства, издающие сигнал, были конфискованы у всех, кто летел вместе с президентом. При этом, чтобы долгое отсутствие новых сообщений от Трампа в Twitter не вызвало подозрений у его подписчиков, твиты на странице главы Белого дома публиковали его помощники.

Журналистам, сопровождавшим президента в поездке, почти до самого прибытия в Афганистан не сообщали, куда они летят, а электронные часы в салоне самолета, на которых обычно указано время в пункте назначения, в этот раз были отключены вплоть до посадки.

В ходе своего визита Трамп встретился с афганским коллегой Ашрафом Гани, а также выступил на авиабазе Баграм перед дислоцированными в стране американскими войсками, чтобы поздравить их с Днем благодарения. Во Флориду он вернулся в пятницу утром.

Теги
АфганистанСШАГани, АшрафТрамп, Дональд
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