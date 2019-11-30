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Пожары в лесах Амазонии

Болсонару обвинил Ди Каприо в спонсировании поджигателей Амазонии

По мнению президента Бразилии, актер финансировал НПО, которые устраивали поджоги лесов
Президент Бразилии Жаир Болсонару AP Photo/Eraldo Peres
Описание
Президент Бразилии Жаир Болсонару
© AP Photo/Eraldo Peres

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 30 ноября. /ТАСС/. Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил в пятницу, что актер Леонардо Ди Каприо спонсирует неправительственные организации, члены которых подозреваются в поджоге лесов в Амазонии. Такое мнение политик высказал в ходе общения со своими сторонниками, собравшимися поприветствовать его у ворот официальной резиденции. Встреча транслировалась на странице Болсонару в Facebook.

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"Леонардо Ди Каприо - классный парень, правда? Дает деньги на то, чтобы поджигали Амазонию", - заметил политик в ответ на просьбу одной из сторонниц беречь природные ресурсы страны. Болсонару не пояснил, что имеет в виду, однако речь может идти о задержанных в понедельник членах ряда НПО, которых полиция северного штата Пара обвиняет в поджоге заповедного леса в районе одной из самых популярных среди туристов природоохранных зон региона, Алтер-ду-Шау.

По версии следствия, к умышленным поджогам причастны не менее трех действующих здесь НПО. Правоохранительные органы указывают на то, что эти организации вскоре после начала пожаров в Амазонии получили контракты со Всемирным фондом защиты дикой природы (WWF) и могли продать "зеленым" некие фотографии, которые те в свою очередь использовали в кампании по сбору средств на борьбу с природным бедствием. Одним из филантропов стал Леонардо Ди Каприо. Болсонару поддержал свою версию и в своей еженедельной трансляции в Facebook, указав актеру на то, что он таким образом "финансирует пожары в Амазонии".

В четверг подозреваемые по этому делу были выпущены на свободу, а местные власти привлекли к оперативным действиям службу собственной безопасности и сменили руководителя следственной бригады, сообщила газета O Globo. Как указала прокуратура штата, версия местных правоохранительных органов расходится с данными федерального расследования.

Алтер-ду-Шау - популярное курортное местечко у слияния Амазонки и ее притока Тапажос. Здесь, по мнению The Guardian, расположен самый красивый пресноводный пляж мира. Поселок с население менее 7 тыс. человек ежегодно посещают порядка 60 тыс. туристов.

По данным бразильского Национального института космических исследований, с января по ноябрь пожары уничтожили более 6,5 млн га лесов Амазонии, расположенных на территории Бразилии. На фоне распространения огня в бразильском обществе начали критиковать Болсонару и его правительство в связи с тем, что они, по словам оппонентов, не уделяют достаточно внимания охране окружающей среды. В свою очередь власти утверждают, что часть пожаров обусловлена естественными сезонными причинами, в то время как другая часть - следствие преднамеренных поджогов.

Теги
БразилияБолсонару, ЖаирПожары в лесах Амазонии
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