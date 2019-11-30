Детей народов Севера в Югре планируют обучать школьным предметам на родовых угодьях

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 30 ноября. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры планируют с 1 сентября 2020 года в пилотном режиме запустить проект "Стойбищная школа" по обучению детей коренных народов Севера в дистанционной форме на родовых угодьях. Ожидается, что это позволит детям лучше усвоить родной язык, традиционный образ жизни и культуру, сообщил ТАСС директор департамента образования и молодежной политики Югры Алексей Дренин.

Сейчас дети представителей коренных малочисленных народов Севера, проживающие в Югре, с первого класса обучаются в интернатах. Ряд предметов они изучают на родных языках, остальные - на русском. В результате, по данным властей региона, многие забывают национальный язык и культуру.

"Мы работаем над проектом "Стойбищная школа", который в пилотном режиме планируется запустить с 1 сентября 2020 года. Его смысл в том, чтобы ребят из родовых угодий забирать в интернаты не с первого класса, а с пятого, когда появляются специализированные предметы. Обучение в начальной школе планируется организовать в дистанционной форме через интернет на родных языках ханты и манси. Это будет полноценное образование, возможно, с выездом педагогов на родовые угодья. Учителя будут вести онлайн-консультации, помогать детям усваивать весь необходимый материал на расстоянии, контролировать скорость и объемы освоения образовательной программы", - сказал Дренин.

По его словам, новая форма обучения позволит на более длительный срок оставить детей с родителями и тем самым не только сохранить их психологический комфорт, но и лучше усвоить национальную культуру и родной язык.

Дренин добавил, что окончательное решение, какую форму обучения выбрать - в интернате или дистанционную в местах традиционного проживания - останется за родителями детей. "Мы понимаем, что дети, которые попадают в интернат, в город, не адаптированы к этому, для них это стресс. По статистике, многие ребята заканчивают школу не очень хорошо. И это реальная проблема. Они также испытывают трудности при поступлении в колледж. И мы эту проблему решаем из года в год", - пояснил он.

По данным региональных властей, в настоящее время в Югре проживает более 30 тыс. представителей коренных малочисленных народов Севера (ханты, манси, ненцы). Это около 2% от всего населения региона (более 1,6 млн человек). Примерно 4,5 тыс. из них ведут традиционный образ жизни. По информации департамента образования и молодежной политики Югры, в регионе действуют 16 интернатов, в которых обучаются более 1,4 тыс. детей представителей народов Севера.