Власти Крыма: суд в Амстердаме возобновит процесс по скифскому золоту в ближайшее время

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноября. /ТАСС/. Апелляционный суд Амстердама может в конце 2019 - начале 2020 года возобновить процесс по скифскому золоту из крымских музеев, сообщил ТАСС заместитель председателя Совета министров - постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов. Он уверен, что экспонаты должны вернуться обратно в Крым.

Апелляционный суд Амстердама в июле 2019 года запросил у сторон спора о праве собственности на скифское золото дополнительную информацию. Инстанция постановила, что экспонаты должны оставаться у Музея Алларда Пирсона до принятия окончательного решения, которое может быть вынесено в течение шести-девяти месяцев.

Крымские музеи предоставили все подтверждающие права на артефакты документы.

"Одно заседание должно быть в декабре и следующие - в начале следующего года... Сложный судебный процесс, имеющий большие политические нюансы. Рассчитываем на то, что цивилизованный подход все-таки возобладает. Каждый народ, народ Крыма в том числе, имеет право на сохранение и защиту своего собственного культурного наследия", - сказал Мурадов.

Он напомнил, что, в соответствии с заключенными между крымскими музеями и музеем в Амстердаме контрактами, артефакты должны быть возвращены туда, где они были найдены. "Среди них нет ни одного, найденного на Украине, они все были найдены в Крыму. То есть они привязаны к месту. Они должны их вернуть на свое место, тем музеям, из которых они были получены", - подчеркнул он.

О коллекции

Скифское золото - коллекция экспонатов из более чем 2 тыс. предметов, которые использовались для оформления выставки "Крым: золото и секреты Черного моря", проходившей с февраля по август 2014 года в Музее Алларда Пирсона в Амстердаме. Неопределенная ситуация с коллекцией возникла после воссоединения Крыма с РФ в марте 2014 года. Свои права на экспонаты, вывезенные с полуострова, заявили крымские музеи и Украина. В связи с этим Университет Амстердама, курирующий работу Музея Алларда Пирсона, приостановил процедуру передачи ценностей до достижения договоренности между сторонами или решения вопроса в юридическом порядке.

В числе музеев, экспонаты которых сейчас находятся в Амстердаме, Центральный музей Тавриды, Керченский историко-культурный заповедник, Бахчисарайский историко-культурный заповедник и Национальный заповедник "Херсонес Таврический". Экспонаты Киевского музея, которые также были представлены на выставке, были возвращены Украине.

Украинская сторона считает, что скифское золото является частью культурного наследия страны, которое в настоящее время незаконно удерживается Нидерландами. Кроме того, Киев заявляет свои права на владение экспонатами. Крымские музеи, со своей стороны, считают скифское золото частью своего культурного наследия. Они опасаются, что если Музей Алларда Пирсона передаст экспонаты Украине, то они никогда не вернутся в их коллекцию.

Крымские музеи заявляют, что экспонаты должны быть возвращены музеям, во-первых, в соответствии с договорами с Музеем Алларда Пирсона о передаче предметов во временное пользование, во-вторых, в соответствии с правом на оперативное управление по украинским законам.

Окружной суд Амстердама в декабре 2016 года принял решение, что скифское золото в соответствии с голландскими законами и нормами международного права должно быть возвращено украинской стороне. При этом инстанция отказалась выносить решение о принадлежности, отметив, что этот вопрос должен решаться уже после того, как коллекция вернется на Украину.

В марте 2017 года крымские музеи подали апелляцию на данное решение. В марте этого года апелляционный суд Амстердама вынес промежуточное решение, отменив решение окружного суда. Однако при этом инстанция не дала ответа относительно принадлежности экспонатов, запросив у сторон дополнительные документы.