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Медведев поздравил народного артиста России Александра Тителя с юбилеем

Премьер-министр отметил, что оперные спектакли Тителя отличаются тщательно продуманной драматургией

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Дмитрий Медведев поздравил народного артиста России, художественного руководителя и главного дирижера оперной труппы Московского академического музыкального театра им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко Александра Тителя с 70-летним юбилеем. Поздравительная телеграмма опубликована в субботу на сайте правительства.

"Во многом благодаря вам знаменитый театр по-прежнему популярен и любим. В его репертуаре - выдающиеся образцы мировой классики и произведения современных авторов. Каждая ваша постановка - это событие в культурной жизни столицы, которое вызывает огромный интерес у любителей оперы", - говорится в поздравлении.

Медведев отметил, что оперные спектакли Тителя отличаются тщательно продуманной драматургией, вниманием к деталям и современной интерпретацией.

Премьер-министр РФ также указал, что благодаря таланту творца и менеджера Титель смог объединить в труппе театра блестящих артистов, которым подвластны самые разные жанры и стили.

Александр Титель родился в Ташкенте. В 1980 году окончил ГИТИС. В 1991 году Тителя пригласили в Москву возглавить оперную труппу Музыкального театра имени К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко. Всего на его счету более 60 спектаклей, созданных в разных театрах страны и за рубежом. Творческие заслуги режиссера отмечены Государственной премией СССР, национальной театральной премией "Золотая маска", премией Casta diva. Титель - кавалер орденов Почета и "За заслуги перед Отечеством" IV степени.

Он также занимается педагогической деятельностью - ведет мастерскую (совместно с народным артистом России Игорем Ясуловичем) в Российском университете театрального искусства ГИТИС.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
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