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Медведев поздравил мультипликатора Хржановского с 80-летием

Премьер-министр отметил, что работы народного артиста России имеют уникальный стиль

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Дмитрий Медведев поздравил народного артиста России, художника-мультипликатора, сценариста и лауреата Государственной премии Андрея Хржановского с 80-летним юбилеем. Телеграмма опубликована в субботу на сайте правительства.

"Смелый экспериментатор, вы создали уникальный стиль, в котором органично сочетаются анимация и документалистика, живопись, поэзия и музыка. Ваши мультипликационные и игровые фильмы отличают оригинальные художественные решения, глубокий философский смысл. В каждом - сюрреализм органично переплетается с реальностью", - говорится в телеграмме. Медведев отметил, что работы художника всегда становятся настоящим событием.

Хржановский в 1962 году окончил ВГИК и начал работать на киностудии "Союзмультфильм". В 1993 году участвовал в организации школы-студии "Шар" для производства мультфильмов и подготовки аниматоров, в которой преподает. Является создателем лент "Чудеса в решете", "Дом, который построил Джек", "Королевский бутерброд". Ему принадлежат фильмы на основе рисунков Сергея Бархина ("Лев с седой бородой"), Федерико Феллини ("Долгое путешествие"), Иосифа Бродского ("Полтора кота"), "Полторы комнаты, или Сентиментальное путешествие на родину", отмеченные кинопремиями.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
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