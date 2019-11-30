Медведев поздравил мультипликатора Хржановского с 80-летием

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Дмитрий Медведев поздравил народного артиста России, художника-мультипликатора, сценариста и лауреата Государственной премии Андрея Хржановского с 80-летним юбилеем. Телеграмма опубликована в субботу на сайте правительства.

"Смелый экспериментатор, вы создали уникальный стиль, в котором органично сочетаются анимация и документалистика, живопись, поэзия и музыка. Ваши мультипликационные и игровые фильмы отличают оригинальные художественные решения, глубокий философский смысл. В каждом - сюрреализм органично переплетается с реальностью", - говорится в телеграмме. Медведев отметил, что работы художника всегда становятся настоящим событием.

Хржановский в 1962 году окончил ВГИК и начал работать на киностудии "Союзмультфильм". В 1993 году участвовал в организации школы-студии "Шар" для производства мультфильмов и подготовки аниматоров, в которой преподает. Является создателем лент "Чудеса в решете", "Дом, который построил Джек", "Королевский бутерброд". Ему принадлежат фильмы на основе рисунков Сергея Бархина ("Лев с седой бородой"), Федерико Феллини ("Долгое путешествие"), Иосифа Бродского ("Полтора кота"), "Полторы комнаты, или Сентиментальное путешествие на родину", отмеченные кинопремиями.