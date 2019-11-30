Росгвардия проверила с начала года около 8 тыс. частных охранных предприятий

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Около 8 тыс. частных охранных предприятий проверено Росгвардией с начала года, в результате выявлено более 3 тыс. нарушений, лицензий лишились четыре организации. Об этом в ответ на запрос ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"За истекший период текущего года в отношении частных охранных организаций проведено 7788 проверок, в которых выявлено 3268 нарушений, составлено 3268 протоколов об административных правонарушениях, в суды различной инстанции направлено 1087 административных материалов. В связи с аннулированием по решению суда лицензии на частную охранную деятельность прекращена деятельность четырех частных охранных организаций", - отмечается в сообщении.

Также в ведомстве сообщили, что контроль за частными охранными организациями проводится в форме плановых и внеплановых проверок. "Основанием для начала плановой проверки является наступление соответствующего срока, указанного в размещенном в интернете списке. О проведении внеплановой проверки органом государственного контроля издается распоряжение, уведомляется прокурор субъекта РФ. Стоит отметить, что как плановая, так и внеплановая проверки проводятся должностными лицами органа государственного контроля, включенными в распоряжение", - отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что Росгвардия начала проверку ЧОП в Нарьян-Маре, где в октябре этого года в детском саду мужчина убил шестилетнего ребенка. Также ведомство проводит проверку частного охранного предприятия, которое следило за безопасностью в колледже в Благовещенске, где 14 ноября один из студентов устроил стрельбу, в результате чего два человека, включая стрелявшего, погибли и еще трое пострадали.