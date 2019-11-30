Facebook впервые маркировала размещенный пост как ложная информация

СИНГАПУР, 30 ноября. /ТАСС/. Социальная сеть Facebook впервые маркировала размещенный авторский пост пометкой "недостоверная информация", выполнив таким образом соответствующее требование властей Сингапура. Такая информация содержится в опубликованном в субботу примечании к материалу, размещенном в сети оппозиционным изданием States Times Review.

"В соответствии с законодательством, Facebook сообщает, что правительство Сингапура называет данную публикацию фальшивой", - говорится в заявлении соцсети. Как говорится в распространенном в субботу заявлении местной правительственной структуры по надзору за исполнением Закона по противодействию фальшивым сведениям и манипуляциям в интернете, "у Facebook и некоторых других интернет-платформ возникли технические проблемы по незамедлительному выполнению требований правительства страны, но все они обязались сотрудничать с властями".

Сингапурские власти потребовали в пятницу от Facebook опубликовать правки в один из постов, размещенных недавно местным оппозиционным изданием, что стало первым случаем, когда подобное предупреждение выносится интернет-платформе. Контрольный орган потребовал от автора из States Times Review внести правки в материал, в котором, в частности, утверждается, что один из общественных деятелей, который ранее выступал с разоблачением правящей в стране партии, находится под следствием и арестован. Представители МВД выступили с опровержением этой информации.

Закон о борьбе с фальшивой информацией вступил в силу 2 октября. Как рассказал министр внутренних дел К. Шанмугам, документ предоставляет правительству средства контролировать распространяемые в интернете ложные сведения, которые в течение короткого времени могут нанести серьезный ущерб. Максимальный штраф достигает 1 млн синг. долларов ($738 тыс.), а тюремное заключение на срок до 10 лет. Международные правозащитники и эксперты в сфере интернет технологий назвали закон самым масштабным по степени ограничений, который создает значительные риски для свободы слова и может иметь серьезные последствия не только для Сингапура, но и для всего мира.