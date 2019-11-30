{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Facebook впервые маркировала размещенный пост как ложная информация

Таким образом соцсеть выполнила соответствующее требование властей Сингапура

СИНГАПУР, 30 ноября. /ТАСС/. Социальная сеть Facebook впервые маркировала размещенный авторский пост пометкой "недостоверная информация", выполнив таким образом соответствующее требование властей Сингапура. Такая информация содержится в опубликованном в субботу примечании к материалу, размещенном в сети оппозиционным изданием States Times Review.

"В соответствии с законодательством, Facebook сообщает, что правительство Сингапура называет данную публикацию фальшивой", - говорится в заявлении соцсети. Как говорится в распространенном в субботу заявлении местной правительственной структуры по надзору за исполнением Закона по противодействию фальшивым сведениям и манипуляциям в интернете, "у Facebook и некоторых других интернет-платформ возникли технические проблемы по незамедлительному выполнению требований правительства страны, но все они обязались сотрудничать с властями".

Сингапурские власти потребовали в пятницу от Facebook опубликовать правки в один из постов, размещенных недавно местным оппозиционным изданием, что стало первым случаем, когда подобное предупреждение выносится интернет-платформе. Контрольный орган потребовал от автора из States Times Review внести правки в материал, в котором, в частности, утверждается, что один из общественных деятелей, который ранее выступал с разоблачением правящей в стране партии, находится под следствием и арестован. Представители МВД выступили с опровержением этой информации.

Закон о борьбе с фальшивой информацией вступил в силу 2 октября. Как рассказал министр внутренних дел К. Шанмугам, документ предоставляет правительству средства контролировать распространяемые в интернете ложные сведения, которые в течение короткого времени могут нанести серьезный ущерб. Максимальный штраф достигает 1 млн синг. долларов ($738 тыс.), а тюремное заключение на срок до 10 лет. Международные правозащитники и эксперты в сфере интернет технологий назвали закон самым масштабным по степени ограничений, который создает значительные риски для свободы слова и может иметь серьезные последствия не только для Сингапура, но и для всего мира.

Теги
Сингапур
Реклама на ТАСС
В МИД Германии высказались за более тесное сотрудничество с Россией в области науки
В ведомстве заявили о необходимости свободного научного обмена, чтобы добиться инноваций и прогресса
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС