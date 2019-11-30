{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Росгвардия разработала законопроект, ужесточающий ответственность за незаконную охрану

Документ уже внесли в Госдуму

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Росгвардия разработала проект закона, который предусматривает ужесточение ответственности за незаконную частную охранную деятельность, документ уже внесен в Госдуму. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, отвечая на запрос ТАСС.

"Росгвардией разработан проект федерального закона "О внесении изменений в КоАП в части усиления ответственности за осуществление незаконной частной охранной деятельности". Предусматриваемые законопроектом изменения позволят оказать профилактическое влияние на состояние дел в вопросе противодействия незаконной частной охранной деятельности, а также способствовать минимизации возможных человеческих жертв и причинения ущерба в результате осуществления данной незаконной деятельности", - сказали в ведомстве.

Также там отметили, что законопроект уже внесен в Госдуму и включен в примерную программу работы в период осенней сессии.

Кроме того, в пресс-службе напомнили, что продолжается работа депутатов с участием представителей Росгвардии, охранного и экспертного сообщества по подготовке законопроекта, направленного на установление новых правовых основ регулирования частной охранной деятельности на территории страны.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
В МИД Германии высказались за более тесное сотрудничество с Россией в области науки
В ведомстве заявили о необходимости свободного научного обмена, чтобы добиться инноваций и прогресса
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС